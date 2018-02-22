ECB'den “sözlü yönlendirme” mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanaklarında bankanın parasal politika duruşuna ilişkin olarak sözlü yönlendirmede değişikliğe gidilmesi için henüz erken olduğu bildirildi.



Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan 24-25 Ocak toplantısı tutanaklarında bankanın para politikasının bu yılın başlarında yeniden gözden geçirilebileceği belirtilerek, “Parasal politika duruşuna ilişkin dil (söylem) gelecekteki parasal politika toplantılarının düzenli olarak ele alınmasını bir parçası olarak bu yılın başlarında yeniden değerlendirilebilir. Buna rağmen bu tür bir ayarlama için erken olduğu ve henüz daha güçlü güven ortamı tarafından desteklenmediği sonucuna varıldı.” ifadelerine yer verildi

Banka için en önemli göstergelerin başında yer alan enflasyonun, eskiye kıyasla daha hızlı artış kaydettiğine vurgu yapılan tutanaklarda Avrupa Merkez Bankası’nın Profesyonel Tahminciler anketine göre bu yılın ilk çeyreğindeki veriler ışığında Avro Bölgesi’nde enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 1,5, gelecek yıl 1,7, 2020'de 1,8 artış kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda, “Uzun vadeli piyasa bazlı enflasyon önlemlerine ilişkin beklentiler, 2017 yılının ortasından bu yana görülen yukarı yönlü eğilime uyumlu şekilde artmıştır.” ifadesine yer verildi.



