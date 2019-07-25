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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay

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ECB'den Lagarde'ın yeni başkan atanmasına onay

ECB Yönetim Konseyi, AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ı aday göstermesini kabul etti.

 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin ECB Başkanlığı'na mevcut Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın atanması önerisine itirazı olmadığı bildirildi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugün toplanarak AB Konseyi'nin ECB Başkanlığı için IMF Başkanı Lagarde'ı aday göstermesini kabul ettiği ve konseyin bu konuda herhangi bir itirazı olmadığı belirtildi. 

AB üyesi ülke liderleri, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda uzun süren müzakereler sonucu IMF Başkanı Lagarde üzerinde uzlaşı sağlamıştı. 

Yönetim Konseyi'nin görüşünün Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımı ve Avrupa Parlamentosu'nun görüşünün kabulünden sonra yeni başkan, AB Konseyi tarafından atanacak. 

IMF'NİN İLK KADIN BAŞKANI, ECB'NİN DE İLK KADIN BAŞKANI OLACAK

IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak. 
AB liderleri arasında yapılan müzakerelerde Lagarde'ın özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ileri sürülmesi, ECB'nin yapısını siyasetçilerin şekillendirme çabası olarak algılanıyor. 

Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde'ın Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmasına karşın merkez bankası tecrübesinin olmaması, piyasaların Lagarde'ın ECB Başkanlığı'na "mesafeli" yaklaşmasına yol açıyor. 

"ECB'NİN ORTAK PARA BİRİMİNİ SAVUNMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIM"

Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olan ECB Başkanı Mario Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına getirildi. Draghi, Avro Bölgesi krizinde, "ECB'nin ortak para birimini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti. 

Birçok uzman, Draghi'nin bu politikasının avroyu kurtardığı konusunda birleşirken, Draghi, "Avro Bölgesi'ni ekonomik krizden kurtaran isim" olarak büyük takdir toplamıştı. 

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, avroyu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

ECB başkanları, 8 yıl görev yapıyor. Uzmanlar, Christine Lagarde'ın siyasi ağırlığının Avro Bölgesi hükümetlerinin kendisi üzerinde baskı kurmasını zorlaştıracağı öngörüsünde bulunuyor. 

Uzmanlar, Avro Bölgesi'nin büyük bir ekonomi olmakla beraber tek bir ayak olan ECB'nin üzerinde durduğunu ifade ederek, Lagarde'ın ECB Başkanı olarak yanlış kararlar vermesi halinde Avrupa projesinin çökmesine neden olabileceği gibi Lagarde'ın doğru kararlar vererek başarılı olmasının, söz konusu projenin sürdürülebilir ve etkili bir projeye de dönüştürebileceğini göstereceğini belirtiyor. 

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