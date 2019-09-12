ECB yeni aksiyon alabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB yeni aksiyon alabilir
GeriEkonomi ECB yeni aksiyon alabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
12.09.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

ECB yeni aksiyon alabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB yeni aksiyon alabilir

Avrupa Merkez Bankası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için yeni destek önlemlerini devreye alacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında ivme kaybeden euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni destek önlemleri  açıklaması
bekleniyor. Ancak tedbirler kesin belli değil ve yatırımcıların beklentilerini karşılamayan bir karar borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya'nın resesyona girme riski altında olması ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte, ECB Başkanı Mario Draghi'nin ECB'nin elinde kalan araçların tümünü devreye sokarak daha fazla destek sözü vermesine neredeyse kesin gözüyle
bakılıyor.

Ancak, ECB başkanlığını Ekim ayının sonunda Christine Lagarde'ye devredecek olan Draghi'nin, yönetim kurulunun daha muhafazakar üyelerini ikna etmesi gerekecek.

Bazı politika yapıcılar nicel gevşeme olarak bilinen tahvil alımlarının yeniden başlatılması başta olmak üzere radikal destek tedbirlerine kesin şekilde karşı çıktılar.

Ayrıca, Draghi'nin gevşeme yanlısı konuşmaları yatırımcıların beklentilerini o kadar yükseltti ki, ECB'nin bu beklentileri karşılaması zor olacak. Yatırımcıların artan beklentileri nedeniyle düşmesi gereken borçlanma maliyetleri yükselebilir.
  
İLERİYE DÖNÜK YÖNLENDİRMEYİ "PEKİŞTİRMEK"

ECB'nin bugünkü toplantıda, zaten tarihi dip seviyede olan mevduat faizini düşürmesi kesin gözüyle bakılıyor. Politika yapıcılar 10 ya da 20 baz puanlık bir indirimi ele alacaklar.
Bankaların ellerindeki fazla parayı merkez bankasına yatırdığında aldıkları faiz olan ECB'nin mevduat faizi şu anda eksi %0.4 düzeyinde bulunuyor.

Bu indirim her ne kadar şirketlerin kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürecek olsa da, banka kârlarını olumsuz etkileyecek. Negatif faizler, bankaların ellerindeki 1 trilyon euroyu aşan nakit fazlasına ceza verileceği anlamına geliyor.

Bu yüzden, ECB kademeli mevduat faizi sistemine geçerek eksi faizin bankalara olumsuz etkisini kısmen giderebilir. Bu seçenek eksi faizlerin bankalar üzerindeki yükünü derhal azaltacak olsa da Fransa ve Almanya'daki bankalara orantısız fayda sağlayacağı nedeniyle eleştiriliyor.

ECB'nin, ileriye dönük yönlendirme metnini "güçlendirmesi" ve zaten uzun süre sonra başlayacak faiz artırımlarını daha da ötelemesi bekleniyor. Yeni metinde faizler artırılmadan önce enflasyonda ne değişiklikler görülmesi gerektiği belirtilecek ve takvime bağlı taahhütlerden vazgeçilecek.

ECB faiz kararını TSİ 1445'te açıklayacak, ardından Draghi TSİ 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.
 
ECB toplantının ardından yeni enflasyon ve büyüme tahminlerini de açıklayacak.
    
TAHVİL ALIMLARI TARTIŞMA KONUSU

ECB'nin bugün açıklayacağı destek tedbirlerinin en çekişmeli kısmı tahvil alımlarının yeniden başlatılıp başlatılmayacağı olacak.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya merkez bankası başkanları da dahil olmak üzere birçok politika yapıcı, ECB'nin en güçlü silahı olan tahvil alımlarına bunun gerekliliği konusunda şüphelerini dile getirdi. 

Tahvil alımına karşı çıkanlar euro bölgesinin resesyon değil, sadece bir yavaşlama yaşadığını ve bu tür bir aracın sadece gerçek krizlerde kullanılması gerektiğini savunuyorlar.

Draghi, illa tahvil alımlarına devam etmek istiyorsa oylamaya gidebilir. Ancak euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden gelecek muhalefet ECB'nin otoritesine zarar verir.

Bugünkü toplantıda önceden belirlenmiş tahvil alım sınırlarını değiştirmeden nispeten küçük bir tahvil alım planının onaylanması konusunda anlaşmaya varılabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
ECB yeni aksiyon alabilir
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sürücü kurslarıyla ilgili önemli karar
Son dakika... Bakan açıkladı! Kentsel Dönüşüm Anayasası geliyor
2020'nin en iyi üniversiteleri belli oldu! Geçen sene 23'tü... Türkiye'den 34 üniversite listede