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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

ECB / Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok

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ECB / Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olduğunu ancak hükümetlerin yerine geçemeyeceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Villeroy, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve diğer sektörel anlaşmazlıkların yarattığı belirsizliklerin ekonominin karşısındaki en büyük zorluk olduğunu ve olumsuz etkileri hakkında yaptığı uyarıları yineledi ve merkez bankalarının ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmak ve enflasyon desteklemek yönünde ortak bir karar almadıklarını duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu üyesi olan Villeroy, ECB'nin bir sonraki toplantısında bu konuların görüşüleceğini açıkladı ancak detay vermedi.

Ticaret gerginliklerinin yarattığı olumsuz etkileri telafi edemeyeceklerini söyleyen Villeroy, Gerektiği takdirde hareket kabiliyetimiz konusunda ne kadar kararlı olduğumuzdan şüphe edilmemeli dedi.

 

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