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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.10.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

ECB/Vasle: Euro Bölgesi’nde mali politika adımlarına da ihtiyaç var

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ECB/Vasle: Euro Bölgesi’nde mali politika adımlarına da ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, Euro Bölgesi’nde, küresel ekonomik gelişmeler karşısında sağlam durabilmek için, daha geniş makroekonomik politika adımları gerektiği uyarısı yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık ortak toplantısı sonrasında bir açıklama yayınlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, küresel ekonomideki söz konusu gelişmeler karşısında yalnızca para politikası adımlarıyla durulamayacağını vurguladı.

Küresel ekonomideki durumun düşük faiz, yüksek likidite ve finansman konusunda gevşek koşalların daha uzun bir süreceğini vurgulayan Vasle, "Finansal piyasalarda katılımcıların bu şartların uzun sürmesi durumunda, gösterecekleri davranışlar bazı ülkelerde finansal istikrarı sarsabilir" diye uyardı.

Vasle, küresel ekonomideki riskler arasında Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması), ABD ile çin arasındaki ticaret çekişmeleri ve Çin ekonomisinde olası yavaşlamayı saydı.

Finansal piyasalarda çok yüksek değerlemelerinin finansal koşullarda birdenbire kötüleşmeye yol açabileceğine de dikkat çeken Vasle, böyle gelişmeler karşısında özellikle finansal olarak kırılgan ülkelerin daha kötü durum ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yaptı.

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