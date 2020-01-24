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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

ECB: Para politikası otomatik pilotta değil

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ECB: Para politikası otomatik pilotta değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının saçma olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine işaret ettiğini söyledi.

Bunun yanında Lagarde, göstergelerin değişmesi durumunda politikaların da buna uygun hale getirilebileceğini ekledi ve ECB'nin ekonominin evrimini izlediğine dikkat çekti.

Lagarde, ticari piyasaların ECB'nin fiyat istikrarını nicel olarak formülleştirmesi, para politikası kılavuzu, ekonomik ve parasal analizler ve iletişim uygulamalarını kapsaması beklenen strateji değerlendirmesine çok fazla odaklanmamaları gerektiğinin altını çizdi.

ECB, Perşembe günü refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurmuş ve 2003'ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.

 

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