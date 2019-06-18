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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.06.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

ECB Başkanı Draghi: Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası

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ECB Başkanı Draghi: Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası

ECB Başkanı Mario Draghi "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır" dedi.

ECB Başkanı Mario Draghi , Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB'nin Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, görevlerini yerine getirmede yetkilerini esneklik ile kullanacaklarını aktararak, risk görünümünün aşağı yönlü kaldığını, bunun iyileşmemesi durumunda ECB'nin, para politikalarını daha fazla teşvik için tekrar kolaylaştıracağını söyledi. 

ECB'nin, gelecekte fiyat istikrarındaki zorluklara cevap vermek için önümüzdeki haftalarda seçenekleri değerlendirmeye alacağını belirten Draghi, bankadan "teşvik" yönünde bir hareketin beklenenden daha önce gelebileceğini kaydetti. 

Varlık alımlarının potansiyelinin yetersiz kaldığına dair piyasanın endişelerini reddeden Draghi, daha fazla varlık alımı için yer olduğunu aktardı. 

Enflasyonun hedefine ulaşmaması halinde ECB'nin, faiz indirimi veya daha fazla varlık alımı yapabileceğine işaret eden Draghi, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi. 

Draghi'nin konuşmasının ardından avro, dolara karşı sert düşüş gösterdi. Avro/dolar paritesi, TSİ 13.50 itibarıyla yüzde 0,23 azalışla 1,1191 seviyelerinde işlem görüyor. 

ECB Yönetim Konseyi, 6 Haziran'da, faiz oranlarının en azından 2020'nin ortalarına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda, gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını öngörmüştü. Yine 6 Haziran'da faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alan ECB, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te bırakmıştı. 

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