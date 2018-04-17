ECB Baş Ekonomisti'nden enflasyon açıklaması
ECB Baş Ekonomisti Praet, ECB'DE enflasyonun hedeflenen seviyeye yaklaşacağına inandığını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi için olumlu ekonomik görünümün ECB'nin enflasyonun hedeflenen seviyeye yaklaşacağına güvenini desteklediğini bildirdi.
Madrid'de İspanya Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Praet, "Para politikası tedbirlerimiz meyvelerini veriyor ve büyüme görünümü enflasyonun orta vadede bizim yüzde 2 hedefimize doğru yakınlaşacağına güvenimizi teyit ediyor" diye konuştu.
Praet, "ECB, ultra gevşek para politikasında sabırlı, ısrarcı ve ihtiyatlı olmaya devam etmeli" dedi.
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