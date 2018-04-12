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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.04.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

ECB, ABD ile ticaret savaşı ihtimalinden tedirgin

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ECB, ABD ile ticaret savaşı ihtimalinden tedirgin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları geçen ay yaptıkları toplantıda, ABD ile kapsamlı bir ticaret savaşı yaşanması ihtimalinden ve eurodaki güçlenmenin muhtemel zararlı etkilerinden kaygı duyduklarını ifade ettiler.

Toplantının tutanakları bugün açıklandı. Euro bölgesi ekonomisinin beş yıldır aralıksız büyümesi üzerine ECB, artık euro bölgesi ülkelerini ucuz paradan uzaklaştırmanın ve yatırımcıları normalleşmiş bir politikaya hazırlamanın yollarını arıyor.

ECB şimdiye kadar desteği kısma işlemini küçük adımlarla yürüttü. Mart ayında da, gerektiğinde varlık alımlarını yükseltme yolundaki, artık eskimiş olan vaadinden de vazgeçti.

Bu politikayla ECB, 2.55 trilyon euroluk varlık alım programını bu yıl sonuna kadar bitirmeye hazırlanıyor. On yıl önce başlayan küresel finans krizi, bankaları krize karşı önlem almak zorunda bırakmıştı.

Euro son aylarda, kısmen ABD'nin korumacılık yanlısı adımlarından da kaynaklanarak güçleniyor. Politika yapıcılar, eurodaki değer artışının henüz ekonomi genelinde talebi sınırlamadığına değindi, ancak euro kurunu "önemli bir belirsizlik kaynağı" olarak niteledi. Bazıları da bunun enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağına işaret etti.

Tutanaklarda şöyle denildi:

"Euro kurundaki son değişimlerin, makro-ekonomik görünümdeki iyileştirmelerden ziyade, iletişim gibi görece para politikası şoklarıyla ilgili olduğuna dikkat çekildi."

"Bu, kur oranındaki yükselişin enflasyon üzerinde daha olumsuz bir etki yapmasının beklenebileceğine işaret ediyor."

Yatırımcılar, ECB'nin aşırı gevşek para politikasından çıkış için titizlikle hazırladığı planın, ABD ve Çin arasında yaklaşan bir ticaret savaşı beklentisi yüzünden suya düşebileceğinden korkuyorlar.

Ancak ECB politika yapıcıları şimdiye kadar böyle bir riskin ciddi olmadığını söylediler.

ECB'nin üç yıl önce başlattığı tahvil alımları, borçlanma maliyetlerini düşürmüş, büyümeyi ateşlemiş ve deflasyon tehdidinin giderilmesine yardımcı olmuştu.

Buna rağmen ECB'nin yetkisinde olan enflasyon hâlâ zayıf ve Banka'nın yüzde 2 hedefine gelecek yıllarda da kolay kolay ulaşamayacak gibi görünüyor.

Bu durum ise ECB'nin kredibilitesi için bir tehdit oluşturuyor.

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