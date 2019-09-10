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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve yatırım vaadi

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EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve yatırım vaadi

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti "Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, "Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar." dedi.

Suma Chakrabarti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD'nin, 2019'da şu ana kadar Türkiye'de toplam 550 milyon avro seviyesinde yatırım yaptığını söyledi.

Chakrabarti, "Bu yıl da 1 milyar avroya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye'nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin EBRD'den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, "Türkiye'nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye'de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlı olduklarını belirten Chakrabarti, "Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar." ifadelerini kullandı.

"(ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE) TÜRKİYE'DE DAHA İYİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Suma Chakrabarti, rakamların ötesinde Türkiye'de yapılan yatırımların niteliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda Migros
tahvil ihracına finansman sağlandığını, Arçelik ile Türkiye'deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımları ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere yaklaşık 1 milyar Türk lirası (TL) tutarında kredi anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Türk şirketlerine TL cinsinden finansman sağlandığını belirten Chakrabarti, "Son olarak, İstanbul'da bir metro hattı için sendikasyon kredisi yoluyla yatırım yapacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye'deki yatırım planlarına değinirken, "Daha fazla yatırım çekilmesi için daha çok reformun yapılması gerekiyor. Çoğu şey, 2020'de ekonomik reformların ne derece gerçekleştirileceğine ve ekonominin dengelenmesine bağlı olacak. Biz (önümüzdeki dönemde) Türkiye'de daha iyi bir büyüme bekliyoruz. (2020 yılı için) Temel olarak 1 milyar avroluk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BENCE ARTIK TÜRK EKONOMİSİNİN RESESYONU GERİDE BIRAKTIĞINI GÖREBİLİRİZ"

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin ve Merkez Bankasının yaptıkları, sıkılaştırma politikası, doğru yönde büyük bir fark yarattı. Tabii bu sıkılaştırma, ekonominin yavaşlamasına neden oldu. Fakat yavaşlamak zorundaydı da... Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz. Türkiye, yeniden büyümeye
doğru ilerliyor. Bu son derece cesaret verici. Enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu çok iyi. Ayrıca, cari açık da ortadan kalkıyor ve TL toparlanıyor. Bu sağlıklı bir durumun göstergesi."

Türkiye ekonomisinin ilerlemesi için politika yapıcılar, hükümet ve Merkez Bankasının istikrarlı bir politika çerçevesi uygulamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Chakrabarti, "Hükümetin geçen yıl sunduğu ekonomi programını çok beğendim. Programdaki yapısal reformların uygulandığından emin
olmamız gerekiyor. Ben de daha hızlı büyüme kaydedileceğini düşünüyorum. 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Tahminlerimizi kasım ayında açıklayacağız. Bu, şu andaki tahminimiz. Biz oldukça iyimseriz." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA ZORLUK OLSA BİLE TÜRKİYE'NİN UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ HER ZAMAN İYİ OLACAK"

Suma Chakrabarti, uluslararası yatırımcıların sıklıkla kendisine Türkiye'nin uzun vadeli görünümünü sorduklarını ifade ederek, "Ben onlara hep 'Türkiye ekonomisinin son derece çeşitliliğe sahip bir ekonomi olduğunu' söylüyorum. Şu anda piyasalarda zorluk olsa bile Türkiye'nin uzun vadeli görünümü her zaman iyi olacaktır." dedi. Türkiye'de 2019'dan başlayarak yeni bir 5 yıllık stratejiyi uygulamaya başladıklarını belirten Chakrabarti, bu stratejide; finans sektörünün direncinin artırılması, bilgi teknolojileri ve inovasyon alanlarında risk sermayesinin çekilmesi, kadının iş gücüne katılımının artırılması ve yeşil enerjiye geçişin sağlanması gibi temel öncelikli alanların sıralandığını söyledi.

"TÜRKİYE LABORATUVAR OLDU"

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye'nin, EBRD için yeni projelerin denendiği ve eğer işe yarıyorsa başka yerlerde de uygulandığı bir laboratuvar olduğunu aktararak, "Türkiye'de iş yapmanın güzelliklerinden biri de bu... Türkiye'de daha çok kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ile projeler yapmak istiyoruz. Yerel para birimi cinsinden sermaye piyasasının geliştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'deki şirketlerle Orta Asya, Orta Doğu ve Güneydoğu Akdeniz gibi bölgelerdeki projelerde de birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Chakrabarti, "Şu anda Sahra Altı Afrika ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Türk hükümeti ve çok sayıda Türk şirketi bununla yakında ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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