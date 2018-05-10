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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.05.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

EBRD ve KGF'den kadın girişimciye 300 milyon avroluk finansman

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EBRD ve KGF'den kadın girişimciye 300 milyon avroluk finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 300 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

EBRD ve Kredi Garanti Fonu'ndan yapılan açıklamalarda, bankanın Ürdün'deki EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) yıllık toplantısında EBRD ile KGF heyeti arasında kadın girişimcilerin kullanacağı krediler için 300 milyon avro değerinde finansman sağlanması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2014 yılında başlayan ve bugüne dek 17 bin kadına destek veren "İş Hayatında Kadın-Türkiye (TURWIB)" programı kapsamında yapılan anlaşmaya göre, haziran ayından itibaren başlamak üzere 3-5 yıllık dönem boyunca Türkiye'deki kadın girişimcilere kullandırılacak krediler için EBRD tarafından KGF'nin paydaşı olan bankalara 300 milyon avro kaynak sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu program kapsamında kullandırılacak olan kredilerin garantörünün Kredi Garanti Fonu olacağı kaydedildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2009 yılından bu yana Türkiye ekonomisine yaklaşık toplam 10 milyar avro değerinde yatırım yaptı

 

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