EBRD, DeFacto'nun halka arzında pay almayı değerlendiriyor
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), halka arz işleminde taleplerin yarın ve Cuma günü toplanacağı giyim perakendecisi DeFacto'da pay almayı değerlendiriyor.
EBRD'nin internet sitesinde DeFacto'nun halka arzından pay alımının değerlendirildiği ifade edildi. Ne kadar hisse alınacağı ise belirtilmedi.
DeFacto'nun ek satış dahil yüzde 29.81 hissesi halka arzında pay başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlendi. Buna göre halka arz büyüklüğü 855.8 milyon lira ile 1 milyar lira aralığında gerçekleşecek.
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