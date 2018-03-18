Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>EBRD, Bank Audi'nin yüzde 2,5 hissesini alıyor

EBRD, Bank Audi'nin yüzde 2,5 hissesini alıyor

Hürriyet Haber
18.03.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Lübnan'ın en büyük, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen bankacılık grubu Bank Audi sal'a sermaye yatırımı yaparak hisselerinin yüzde 2,5’ini satın alacak.

Bank Audi, Lübnan'daki liderliğinin yanı sıra başta Mısır ve Türkiye olmak üzere operasyonlarını yürüttüğü önemli ülkelerde piyasadaki konumunu konsolide etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

EBRD, Lübnan'ın en büyük, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen bankacılık kurumları arasında yer alan Bank Audi sal'a sermaye yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırım, EBRD’nin Lübnan’da ilk yatırımı olup, aynı zamanda Güney ve Doğu Akdeniz’deki bir bankacılık kurumuna gerçekleştirdiği ilk sermaye yatırımı.

EBRD, yapılan yatırım ile Bank Audi'nin toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 2,51'ini temsil eden ve Beyrut Borsası’nda kote olan hisselerini satın alacaktır.
EBRD bu yatırımı yaparak Lübnan'daki mali piyasaları desteklemeyi, bu yolla Lübnan ekonomisinin genelini hızlandıracak bir etki yaratmayı ve finansal sektörün genişletilmesinde ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

Bank Audi, Lübnan'daki liderliğini ve başta Mısır ve Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği temel ülkelerdeki pazar konumunu pekiştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti sermaye yatırımı hakkında şunları söyledi: “Bank Audi gibi önemli bir bölgesel oyuncuyla Lübnan'daki ilk EBRD yatırımını imzalamaktan ve Lübnan'daki faaliyetlerimizi başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Lübnan finans sektörü, ülkenin ekonomik istikrarının ve uluslararası saygınlığının bel kemiğidir. Bank Audi'nin operasyonlarını ve kurumsal yönetimini desteklemek, bölgedeki zorlu konjonktürde esnekliğini devam ettirmesi açısından çok önemli. ”

Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Sayın Samir Hanna, “Son yıllarda Mısır ve Türkiye'deki operasyonlarımızda bizim için önemli bir ortak olan EBRD ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bank Audi'ye yapılan bu yatırım, yerel ekonominin büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir sinyal ve Lübnan bankacılık sektörünün bulunduğu oynak bölgesel ortama rağmen esnekliğine güçlü bir güvenoyu teşkil ediyor. EBRD’nin Lübnan’da yapacağı çok şey olduğuna inanıyor ve buradaki faaliyetlerinin gelişme sürecinde yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

 

Etiketler: Sir Suma Chakrabarti , Bank Audi , Beyrut Borsası
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri