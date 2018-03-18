EBRD, Bank Audi'nin yüzde 2,5 hissesini alıyor

Bank Audi, Lübnan'daki liderliğinin yanı sıra başta Mısır ve Türkiye olmak üzere operasyonlarını yürüttüğü önemli ülkelerde piyasadaki konumunu konsolide etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

EBRD, Lübnan'ın en büyük, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen bankacılık kurumları arasında yer alan Bank Audi sal'a sermaye yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırım, EBRD’nin Lübnan’da ilk yatırımı olup, aynı zamanda Güney ve Doğu Akdeniz’deki bir bankacılık kurumuna gerçekleştirdiği ilk sermaye yatırımı.

EBRD, yapılan yatırım ile Bank Audi'nin toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 2,51'ini temsil eden ve Beyrut Borsası’nda kote olan hisselerini satın alacaktır.

EBRD bu yatırımı yaparak Lübnan'daki mali piyasaları desteklemeyi, bu yolla Lübnan ekonomisinin genelini hızlandıracak bir etki yaratmayı ve finansal sektörün genişletilmesinde ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

Bank Audi, Lübnan'daki liderliğini ve başta Mısır ve Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği temel ülkelerdeki pazar konumunu pekiştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti sermaye yatırımı hakkında şunları söyledi: “Bank Audi gibi önemli bir bölgesel oyuncuyla Lübnan'daki ilk EBRD yatırımını imzalamaktan ve Lübnan'daki faaliyetlerimizi başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Lübnan finans sektörü, ülkenin ekonomik istikrarının ve uluslararası saygınlığının bel kemiğidir. Bank Audi'nin operasyonlarını ve kurumsal yönetimini desteklemek, bölgedeki zorlu konjonktürde esnekliğini devam ettirmesi açısından çok önemli. ”

Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Sayın Samir Hanna, “Son yıllarda Mısır ve Türkiye'deki operasyonlarımızda bizim için önemli bir ortak olan EBRD ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bank Audi'ye yapılan bu yatırım, yerel ekonominin büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir sinyal ve Lübnan bankacılık sektörünün bulunduğu oynak bölgesel ortama rağmen esnekliğine güçlü bir güvenoyu teşkil ediyor. EBRD’nin Lübnan’da yapacağı çok şey olduğuna inanıyor ve buradaki faaliyetlerinin gelişme sürecinde yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.