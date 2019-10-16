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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

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e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

Gelir İdaresi Başkanlığınca, son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken bu alandaki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmalar derinleştirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) katkısıyla "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi"ni yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda e-ticaret sektörüne yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

Kurum tarafından ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "e-Ticaret Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayla, paydaşlarla birlikte sektörde kayıt dışılığa sebep olan unsurlar, değer zincirinde kayıt dışılıkla ilgili olası boşluklar ve çözüm önerileri ele alınarak, mücadele stratejilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çalıştayda, Çok Kanallı Elektronik Hizmet Ticareti, Online Elektronik Hizmet Ticareti , Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları başlıklarında oturumlar düzenlendi.

TESLİMAT VE ÖDEME VERİLERİNE ERİŞİM

Çalıştay katılımcıları, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim-izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılması için önerilerde bulunurken, bunların kısa zamanda hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya konulan tespitlerde, e-ticaret hacminin sağlıklı ölçülmesi ve teşviki gibi düzenlemelerin yapılması için Türkiye'deki kullanıcılara ait teslimat ve ödeme verilerinin önem taşıdığı ve ilgili otoritelerce bu verilere erişimin sağlanması gerektiği belirtildi.

Kayıt dışılığın haksız rekabeti beslediği ve özellikle yurt dışındaki firmaların Türkiye'de sattıkları malların ve sundukları hizmetlerin haksız rekabete sebebiyet verdiği, bu alanda başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara belirli görevler düştüğü vurgulandı.

Ayrıca, kayıt dışılıkla mücadelede kamu kurumlarınca gerçekleştirilen denetimlerin önem arz ettiği, bu noktada Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden dükkan açarak satış yapanlar ile Youtube benzeri alanlardan gelir elde edenlerin denetiminin önem arz ettiği sonucuna varıldı.

İKİNCİ ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İlk çalıştayda elde edilen çıktılar sonucu, ikinci çalıştayın da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İkinci çalıştayda, kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının katılımıyla e-ticaretteki sorunlara çözüm aranacak, sektörde teşvik edilmesi gereken alanlar belirlenecek ve haksız rekabete sebep olan hususlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair konular ele alınacak.

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