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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.11.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

e-Ticarette rekor hedef

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e-Ticarette rekor hedef

Türkiye'de e-ticarette yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya yükselmesi ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'i bulması bekleniyor. Ülkenin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının korunduğu önemli ticaret merkezlerinden olması hedefleniyor. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat gözden geçirilerek, Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.

Türkiye'de e-ticarette yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya çıkması ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor. AA muhabirinin "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Tarım ve imalat sanayi sektörlerinde tüketicilerin faydası gözetilerek, toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak.

Toptan ticareti geliştirmek amacıyla toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu için mevzuat çalışmaları hayata geçirilecek. e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak.

 

YERLİ FİRMALARA ELEKTRONİK PAZAR DESTEĞİ

Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. e-Ticaret aracılığıyla ihracatın artırılması için yerli firmaların elektronik pazarlarda bulunmaları desteklenecek. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Buna ilişkin kullanıcı kılavuzu hazırlanacak.

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması için model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek. Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.

 

E-TİCARETTE İŞLEM HACMİ HEDEFİ 213 MİLYAR LİRA

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Buna yönelik afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici materyaller hazırlanacak. Tüketici örgütleri ve diğer paydaşlarla eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Bütün çalışmalar kapsamında, lisanslı depo sayısının 2020'de 100'e çıkarılması planlanıyor.

Gelecek yıl, perakende pazarında e-ticaret oranının yüzde 6'ya, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 500'e çıkarılması hedefleniyor. e-Ticarette, bu yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya yükseltilmesi, internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e ulaştırılması öngörülüyor. Bu rakamlar Türkiye'de e-ticaret alanında rekor olacak. 

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