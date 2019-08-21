E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriE-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı
GeriEkonomi E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
21.08.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, online alışveriş mecralarında okul alışverişleri trafiği arttı. Kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.

2019-2020 yılı yeni eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019'da başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünlerinde eksiğini tamamlamak isteyen ebeveynler online satışa platformlarına yöneldi. Bir online alışveriş platformunun yaptığı incelemeye göre kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.

Bu oranın artışında uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor. Aynı zamanda önceki yıla göre kırtasiye alışverişi yapma oranının kadınlarda yüzde 15 arttığı açıklandı. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

İncelemeye göre Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen online siteler kırtasiye ürünlerinde de avantaj sağlıyor. İnternetten yapılan okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu illerinden yapıldığı gözlendi.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE

En çok okul alışverişi yapan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44 olarak görüldü. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular! Kamil Koç satılıyor
2019'un en mutlu meslekler belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
İddialar yeniden alevlendi! CEO ikna turunda, birleşme olacak mı?
Dev şirketlere tekelcilik soruşturması