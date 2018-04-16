E-ticaret devi açıkladı, en büyükler çakıldı
Çin merkezli e-ticaret devi Alibabanın sahip olduğu Taobao şirketinin kripto para birimleri, ICOlar (Initial Coin Offering) ve diğer kripto para birimleriyle ilgili servislerini yasakladığı yeni politika güncellemesini duyurmasının ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin yarısı düştü.
Taobaonun yeni politikasında ICO danışmanlığı, resmi rapor oluşturma servisleri ve akıllı sözleşme dağıtımı gibi blok zinciri teknolojisine ilişkin bütün eylemleri yasaklarken, yeni kuralların 17 Nisandan itibaren uygulamaya konacağı belirtildi.
Çindeki yeni gelişmelerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı düşerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.34lük bir düşüşle sekiz bin 56 dolara geriledi. Bitcoin 136 milyar 805 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.3ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 63ü düşerken, yüzde 17.82lik bir artışla en çok artan kripto para birimi 29uncu sıradaki Bytecoin ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 6.84lük bir artışla en çok artan Cardano oldu.
Piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.7lik bir düşüşle 323 milyar 481 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 711 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.34
- Ethereum yüzde 0.81
- Litecoin yüzde 0.80
- EOS yüzde 2.99
- IOTA yüzde 0.66 düşerken
- Ripple yüzde 1.43
- Bitcoin Cash yüzde 0.22
- Cardano yüzde 6.84
- Stellar yüzde 5.68
- NEO yüzde 0.62 arttı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle