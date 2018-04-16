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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
16.04.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

E-ticaret devi açıkladı, en büyükler çakıldı

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E-ticaret devi açıkladı, en büyükler çakıldı

Çin merkezli e-ticaret devi Alibabanın sahip olduğu Taobao şirketinin kripto para birimleri, ICOlar (Initial Coin Offering) ve diğer kripto para birimleriyle ilgili servislerini yasakladığı yeni politika güncellemesini duyurmasının ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin yarısı düştü.

Taobaonun yeni politikasında ICO danışmanlığı, resmi rapor oluşturma servisleri ve akıllı sözleşme dağıtımı gibi blok zinciri teknolojisine ilişkin bütün eylemleri yasaklarken, yeni kuralların 17 Nisandan itibaren uygulamaya konacağı belirtildi.

Çindeki yeni gelişmelerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı düşerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.34lük bir düşüşle sekiz bin 56 dolara geriledi. Bitcoin 136 milyar 805 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.3ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 63ü düşerken, yüzde 17.82lik bir artışla en çok artan kripto para birimi 29uncu sıradaki Bytecoin ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 6.84lük bir artışla en çok artan Cardano oldu.

Piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.7lik bir düşüşle 323 milyar 481 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 711 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.34

- Ethereum yüzde 0.81

- Litecoin yüzde 0.80

- EOS yüzde 2.99

- IOTA yüzde 0.66 düşerken

- Ripple yüzde 1.43

- Bitcoin Cash yüzde 0.22

- Cardano yüzde 6.84

- Stellar yüzde 5.68

- NEO yüzde 0.62 arttı.

 

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