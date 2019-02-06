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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.02.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

E-tebligat dönemi başladı

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E-tebligat dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliğiyle yürütülen e-tebligat çalışmaları tamamlandı. Artık firmalar, PTT merkez ve şubelerinden e-tebligat adreslerini alarak işlemlerini yapabilecek.

Ticaret Bakanlığı ile PTT iş birliğiyle yürütülmekte olan e-tebligat çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerince, PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adresleri hizmeti başladı

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Resmi gazetede yayımlanan ‘Ulusal Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkisi olan mercilerin, tebligatları belirli gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortam ile göndermeleri mecburi hale geldi. Yönetmeliğe göre, tebligatlar aralarında bakanlıkların, mahallî idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisâdî teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklarımüessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yolla yapılacak. Bu sistem 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bu süreç içerisinde e-tebligat adreslerinin tespiti için gerekli kurum, birlik ve kuruluşlara yazılar yazıldı. Bu kurumlardan, kendileriyle çalışan bütün firmaların elektronik tebligat adreslerinin oluşturulması için bilgiler istendi. Bilgilerin toplanması sonucunda, tebligatlar artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kanalı ile ulaştırılacak.”

“Özellikle sosyal medya ve bunun yanı sıra bazı yayın organlarında 31 Ocak 2019 tarihine kadar tebligat hesaplarının açtırılmasının mecburi olduğu gibi bir söyleme yer verilmektedir. Bu tarz bir sınırlama söz konusu değildir. Üyelerimiz, 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar etmesinler. Yeni uygulama, tüm üyelerimize ve firmalarımıza hayırlı olsun. E-tebligat adreslerini faal hâle getirecek üyelerimiz www.etebligat.gov.tr adresine girerek işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler” dedi.

Başkan Uğurdağ ayrıca, hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılamayacağını ve ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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