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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

e-Tanzim başlıyor

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e-Tanzim başlıyor

Bakan Turhan, tanzimde sıra beklenmemesi, sebze ve meyvenin ucuz alınabilmesi için internet üzerinden satışa yakında www.epttavm.com adresinden başlayacaklarını duyurdu. Turhan e-Tanzim üzerinden alınan ürünlerin PTT aracılığı ile ulaştırılacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tanzim satışlarında sıra beklenmemesi, sebze ve meyvenin ucuz alınabilmesi için internet üzerinden satış yapılmasını öngören milli pazar yeri platformu uygulamasını yakın zamanda başlatacaklarını açıkladı.

Turhan yaptığı yazılı açıklamada, “Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz” dedi.

e-Tanzim başlıyor

ARACI HİZMETİ YOK

Turhan, internetten satış projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT güvencesiyle başlatıldığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır” dedi.

Söz konusu platformda meyve ve sebzelerin tanzim fiyatları ile satılacağını da belirten Turhan, “Tüm ürünler PTT aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır” dedi.

Açıklamada, e-ütanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden de ulaşabilecektir.
Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Güldal, soğan fiyatlarında da ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, bu ürünle ilgili piyasada sıkıntı olmadığını belirtti.

 

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