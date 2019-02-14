e-Tanzim başlıyor
Bakan Turhan, tanzimde sıra beklenmemesi, sebze ve meyvenin ucuz alınabilmesi için internet üzerinden satışa yakında www.epttavm.com adresinden başlayacaklarını duyurdu. Turhan e-Tanzim üzerinden alınan ürünlerin PTT aracılığı ile ulaştırılacağını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tanzim satışlarında sıra beklenmemesi, sebze ve meyvenin ucuz alınabilmesi için internet üzerinden satış yapılmasını öngören milli pazar yeri platformu uygulamasını yakın zamanda başlatacaklarını açıkladı.
Turhan yaptığı yazılı açıklamada, “Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz” dedi.
ARACI HİZMETİ YOK
Turhan, internetten satış projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT güvencesiyle başlatıldığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır” dedi.
Söz konusu platformda meyve ve sebzelerin tanzim fiyatları ile satılacağını da belirten Turhan, “Tüm ürünler PTT aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır” dedi.
Açıklamada, e-ütanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden de ulaşabilecektir.
Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Güldal, soğan fiyatlarında da ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, bu ürünle ilgili piyasada sıkıntı olmadığını belirtti.
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