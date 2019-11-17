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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

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e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) e-Poliçe projesi ile sigortalılar, poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilecek.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçireceği e-Poliçe projesi ile sigortalıların poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmesinin yanı sıra yılda 21 bin ağacın kesilmesi de önlenecek.

SBM, sigorta branşlarındaki verilerin tek merkezde toplanması, sektör genelinde uygulanabilirliğin sağlanması ve güvenilir istatistiklerin oluşturulması gibi amaçlar ile Ortak Veri Modeli, Olgunluk Projesi, Sigortalı Risk Skoru ve e-Poliçe projeleri ile sektöre bütünleşik çözümler sunuyor. SBM nezdinde toplanan tüm sigorta verileri de hassas veriler olarak Türkiye'nin önemli veri varlığını oluşturuyor.

e-Poliçe'nin hayata geçmesiyle kağıt kullanımının azaltılması, ortalama işlem maliyetleri ve 10-15 yıllık süre zarfında fiziki saklama metodları ile oluşan risklerin minimum seviyeye inmesi bekleniyor.

Söz konusu proje ile sigortacılık sektöründe kağıt çıktı ve ıslak imza ile yürütülen poliçe formları, tüketiciye SMS, mobil ve e-posta kanalları ile elektronik ortam üzerinden iletilecek. Tüketicinin sigorta poliçe formlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla SBM Mobil, Sigortam360.com ve e-Devlet Kapısı gibi farklı kanallar üzerinden hizmet sunulması hedefleniyor.

"POLİÇE/ZEYİL BASIMI İÇİN YILDA 1,5 MİLYAR ADET A4 KAĞIT TÜKETİLİYOR"

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretildiğini, bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketildiğini, bunun yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek olduğunu bildirdi.

Kağıtsız poliçe teslim yapısına geçişi hedefledikleri e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayacaklarını aktaran Hakseven, "Böylelikle basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız. Sigortalılar da poliçelerine dijital ortamda e-devlet veya SBM üzerinden 10 yıl süre ile diledikleri zaman ulaşabiliyor olacaklar." dedi.

Bu arada, e-Poliçe ile hem sigorta şirketlerine hem de DASK, TARSİM ve Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında sigorta sektörüne hizmet eden tüm kuruluşların poliçe formlarının da tüketiciye iletilmesi konusunda çözüm sağlanması hedefleniyor. Sigorta şirketleri tarafından poliçe bilgi transferi ve bilgilendirme işlemlerinin SBM tarafından yürütülmesi, poliçe formlarının bilgi güvenliğini sağlayıcı bir husus olacak. Sigortalı olarak sektörün tüketici konumunda olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği de bu şekilde sağlanacak.

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