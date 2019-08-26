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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

E-ihracat bir yılda yüzde 147 büyüdü

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E-ihracat bir yılda yüzde 147 büyüdü

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) e-ihracat avantajlarını fark etmeye başladıklarına işaret ederek, e-ihracatın son bir yılda yüzde 147 büyüdüğünü söyledi.

E-ihracatta yerli üretim yapan KOBİ'ler için çok büyük fırsatların olduğunu vurgulayan Çiğdemli, "Teknoloji, bir Anadolu kasabasından dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan potansiyel bir tüketiciye ulaşmamızı mümkün kılıyor" dedi ve ekledi:

"Firmalarımız Türkiye'de 100 liraya satabildiği bir ürünü, Amerikalı, Avrupalı tüketicilere rahatlıkla 100 dolara, 100 euroya kadar satabiliyor. Bu anlamda e-ihracatta hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.

Çiğdemli, e-ihracatta büyüme oranlarında başı çeken sektörleri de şöyle sıraladı:

"Büyümenin en hızlı olduğu sektörleri sırasıyla sayacak olursak, gıda, tekstil, oyuncak, oyun, tesettür giyim, iç giyim, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, aksesuar, spor malzemeleri, av ve kamp malzemeleri, endüstriyel ürünler, sağlık ürünleri, doğal ürünler ve petshop malzemeleri olarak sayabiliriz. Son bir yılda gerçekleşen yüzde 147'lik büyümede bu sektörler başı çekiyor."

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