e-İhaleden 473,5 milyon liralık gelir

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 yılında başlattığı e-ihale uygulamasıyla 5 Mart'a kadar olan dönemde 17 bin 34 aracın ve 6 bin 181 eşya grubunun satışı yapılırken, bu satışlardan 473,5 milyon liralık gelir elde edildi.



Bakanlığın 2014'te Ergazi ve Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygulamaya koyduğu e-İhale Sistemi, halihazırda tüm tasfiye işletme müdürlüklerinde kullanılıyor.

İhalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılmasını, katılımın kolay olmasını sağlayan ve bu yıl yaklaşık 94 bin kayıtlı üyeye ulaşan sistemle satışa çıkarılan eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede alıcısını buldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, e-ihale uygulamasıyla 5 Mart'a kadar 17 bin 34 araç ve 6 bin 181 eşya grubunun satışı gerçekleştirildi. Bu satışlardan 473 milyon 532 bin 183 lira gelir elde edildi.

Sistemden bu yıl başından itibaren satılan araç sayısı 5 Mart itibarıyla bin 181'e, eşya grubu ise bin 129'a ulaşırken, söz konusu satışlardan 50 milyon 535 bin 474 liralık gelir sağlandı.

e-İhale sitesinde halen 204 araç ve eşya grubunda 267 parça ürün satışa hazır şekilde alıcılarını bekliyor.

MOBİL UYGULAMA 50 BİN KEZ İNDİRİLDİ

Satışa sunulan her türlü eşya, sistem üzerinden incelenebiliyor. e-İhaleye katılarak teklif verebilmek için üyelik formunun doldurulması ve sisteme üye olunması gerekiyor. Sisteme üyelik aşamasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelere katılmak isteyenlerin teklif vermeden önce yeterli miktarda teminatı bankaya yatırmaları gerekiyor. Üyelerin verdiği teklifler, üçüncü kişiler ya da kurum personeli tarafından görüntülenemiyor.

e-İhale hakkında her türlü bilgi ve dokümana www.gtb.gov.tr ile http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Android ve IOS işletim sistemi tabanlı akıllı telefon ve tabletlerden e-ihale mobil uygulaması aracılığıyla eşyalar incelenerek teklif verilebiliyor. Kullanıma sunulduğu 21 Mart 2017'den bu yana kullanıcılar tarafından 50 bin kez indirilen mobil uygulamayla e-ihale işlemlerinin önemli bir kısmı mobil cihazla yapılabiliyor.



