E-gazete ve e-kitapta KDV yüzde 18’e çıktı
ELEKTRONİK kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıkarıldı. Karar 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. E-gazete, e-kitap ve e-dergiye indirimli KDV oranı 2013 yılında getirilmişti. Basılı kitaplarda ise yüzde 8’lik KDV’de bir değişikliğe gidilmedi.
KDV’de yapılan değişiklik e-kitap, e-gazete ve e-derginin fiyatını artıracak. Örneğin 7 liraya satılan bir kitabın yüzde 8’lik KDV’si 56 kuruş, yüzde 18’lik KDV’si ise 1.26 lira yapıyor. Yüzde 8’lik KDV’ye göre 7 liralık bir kitabın fiyatı 7.56 lira, yüzde 18’lik KDV’ye ise 8.26 lira olacak. 20 liraya satılan kitabın yüzde 8’lik KDV’ye göre fiyatı 21.6 lira olurken, yüzde 18’lik KDV’ye göre fiyatı 23.6 lira olacak.
YOUTUBER’DAN KESİNTİ
Resmi Gazete’de dünkü başka bir Cumhurbaşkanı kararına göre de internet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı. İnternet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu uygulama da 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu uygulama sonucunda Türkiye’de mükellef olan uluslararası internet şirketleri bu kesintiyi mahsuplaşabilecek ancak mükellef olmayan şirketlerin reklam işlemlerinden yüzde 15 kesinti yapılacak. Ayrıca gerçek kişiler yani özellikle youtuberlar mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın kesintiye tabi olacaklar.
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