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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

E-gazete ve e-kitapta KDV yüzde 18’e çıktı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
E-gazete ve e-kitapta KDV yüzde 18’e çıktı

ELEKTRONİK kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.

 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıkarıldı. Karar 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. E-gazete, e-kitap ve e-dergiye indirimli KDV oranı 2013 yılında getirilmişti. Basılı kitaplarda ise yüzde 8’lik KDV’de bir değişikliğe gidilmedi. 

KDV’de yapılan değişiklik e-kitap, e-gazete ve e-derginin fiyatını artıracak. Örneğin 7 liraya satılan bir kitabın yüzde 8’lik KDV’si 56 kuruş, yüzde 18’lik KDV’si ise 1.26 lira yapıyor. Yüzde 8’lik KDV’ye göre 7 liralık bir kitabın fiyatı 7.56 lira, yüzde 18’lik KDV’ye ise 8.26 lira olacak. 20 liraya satılan kitabın yüzde 8’lik KDV’ye göre fiyatı 21.6 lira olurken, yüzde 18’lik KDV’ye göre fiyatı 23.6 lira olacak.

YOUTUBER’DAN KESİNTİ

Resmi Gazete’de dünkü başka bir Cumhurbaşkanı kararına göre de internet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı. İnternet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu uygulama da 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu uygulama sonucunda Türkiye’de mükellef olan uluslararası internet şirketleri bu kesintiyi mahsuplaşabilecek ancak mükellef olmayan şirketlerin reklam işlemlerinden yüzde 15 kesinti yapılacak. Ayrıca gerçek kişiler yani özellikle youtuberlar mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın kesintiye tabi olacaklar.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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