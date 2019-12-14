MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDüzce'ye 300 sosyal konut yapılacak
GeriEkonomi Düzce'ye 300 sosyal konut yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
14.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Düzce'ye 300 sosyal konut yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'ye 300 sosyal konut yapılacak

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan sosyal konutlara ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Kimlerin sosyal konut alabileceği netlik kazanırken Düzce’ye de 300 sosyal konut yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Başvurular ise 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yapılacak.

DÜZCE’YE 300 KONUT

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Düzce’ye ise 300 konut inşa edilecek.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle