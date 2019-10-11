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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Düşyeri, Da Vinci ile dünyaya açılıyor

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Düşyeri, Da Vinci ile dünyaya açılıyor

Düşyeri, ilk dijital çözümü olan Pepee TV’yi Nisan ayında yayın dünyasına sunarken çocuklara yönelik bilim ve teknoloji odaklı yayınlarıyla dünyanın önde gelen TV kanallarından biri olan Da Vinci ile işbirliğine gidiyor.

Pepee TV ve Da Vinci TV bu anlaşma ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli konularının başında gelen “eğitimde fırsat eşitliği ” konusunda da önemli bir adım atmış oldu. Bu işbirliği ile, Da Vinci’nin bilimden matematik ve teknolojiye, sanattan müzik ve spora kadar geniş bir yelpazeye sahip eğlendirirken öğreten, oyun tabanlı ve özgün içerikleri artık Pepee TV’den de yayınlanacak. Pepee Tv’nin dünyanın tüm ebeveyn ve çocukları için ürettiği ürün ve hizmetler de Da Vinci ile dünyaya açılacak.

EĞİTİME KATKI

Pepee TV ile Da Vinci TV’nin işbirliğinin duyurulduğu toplantıya Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Da Vinci Media CEO’su Ferdinand Habsburg katıldı. Toplantıda konuşan Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Pepee karakteri ile 10 yılı aşkın bir süredir çocukların dünyasında var olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz Nisan ayında yayın hayatına başlayan ülkemizin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile okul öncesi çocuklara hitap ediyor ve eğlendirirken öğretme prensibi ile onları yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

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