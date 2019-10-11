Düşyeri, Da Vinci ile dünyaya açılıyor
Düşyeri, ilk dijital çözümü olan Pepee TV’yi Nisan ayında yayın dünyasına sunarken çocuklara yönelik bilim ve teknoloji odaklı yayınlarıyla dünyanın önde gelen TV kanallarından biri olan Da Vinci ile işbirliğine gidiyor.
Pepee TV ve Da Vinci TV bu anlaşma ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli konularının başında gelen “eğitimde fırsat eşitliği ” konusunda da önemli bir adım atmış oldu. Bu işbirliği ile, Da Vinci’nin bilimden matematik ve teknolojiye, sanattan müzik ve spora kadar geniş bir yelpazeye sahip eğlendirirken öğreten, oyun tabanlı ve özgün içerikleri artık Pepee TV’den de yayınlanacak. Pepee Tv’nin dünyanın tüm ebeveyn ve çocukları için ürettiği ürün ve hizmetler de Da Vinci ile dünyaya açılacak.
EĞİTİME KATKI
Pepee TV ile Da Vinci TV’nin işbirliğinin duyurulduğu toplantıya Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Da Vinci Media CEO’su Ferdinand Habsburg katıldı. Toplantıda konuşan Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Pepee karakteri ile 10 yılı aşkın bir süredir çocukların dünyasında var olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz Nisan ayında yayın hayatına başlayan ülkemizin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile okul öncesi çocuklara hitap ediyor ve eğlendirirken öğretme prensibi ile onları yarınlara hazırlıyoruz” dedi.
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