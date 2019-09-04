Düşüş trendi! Yıllık enflasyon yüzde 15.01 ile 15 ayın en düşük seviyesinde

ENFLAS-YON ağustos-ta yüzde 0.86 artarak yüzde 1.5 olan beklentiler-den çok daha iyi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ağustosta yıllık enflasyon da yüzde 15.01’e geriledi. 15 ayın en düşük verisine gerileyen yıllık enflasyon temmuzda yüzde 16.65’ti. Enflasyondaki artış, ağustosta sigaraya yapılan yüzde 20 ve doğalgaza gelen yüzde 14.64’lük zamlardan kaynaklandı. Yükselişi sınırlayan ise giyimdeki indirim sezonunun sürmesi ve benzin, mazot ve LPG’deki fiyat indirimleri oldu. Analistler, ağustos verisi ve eylül ile ekimde baz etkisiyle enflasyonun tek haneye gerileyebilecek olmasının Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısında sert bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdiğini belirtti. Piyasanın beklentisi 200-250 baz puanlık faiz indirimi.

ZAMLAR ETKİLEDİ





TÜİK verilerine göre her ne kadar domates ve salatalık zam şampiyonları listesine girse de taze sebze ve meyve ile işlenmemiş gıdadaki fiyat düşüşleri gıda grubunda aylık enflasyonun yüzde 0.77 düşmesini sağladı. Bu düşüş manşet enflasyonu 0.18 puan geriletti. Grupta işlenmiş gıdada aylık enflasyon yüzde 0.61 arttı. Bu çay, tuz ve bazı bakliyatlardaki fiyat artışından kaynaklandı. Giyim grubunda enflasyon yaz indiriminin son ayında yüzde 1.10 düşüş gösterdi. Eylülle beraber yeni sezon başlayacak ve bu eylülde bu grubun enflasyonu artıracağını gösteriyor.

Sigaraya yapılan yüzde 20 zamlarla içki ve sigara grubunda yüzde 19.11 aylık artış ve manşet enflasyona 0.90 puanlık olumsuz etki var. Konutta ise doğalgaz zammı öne çıkıyor. Yüzde 14.64’lük zam bu grupta yüzde 2.04’lük enflasyon ve 0.29 puanlık olumsuz etki var. Eylülde yine doğalgaza yüzde 14.90 zam yapıldı.

Ulaştırma grubunda aylık enflasyon yüzde 1.94 azaldı ve bu manşet enflasyonu 0.34 puan düşürdü. Benzin, motorin ve LPG’deki fiyat düşüşünün yanı sıra otomobildeki kampanyalar ağustos ayı enflasyonunun kurtarıcısı oldu.

YÜZDE 10’A DÜŞEBİLİR

Şeker Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Baz etkisinin olacağı eylülde gıda fiyatlarının da ılımlı kalmaya devam etmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 10 civarına ya da yüksek tek haneli seviyelere gerileme ihtimali var. Kasımdan itibaren ise yine baz etkisiyle enflasyonun sene sonunda yüzde 14-15’e gelmesini bekliyoruz” dedi.

AŞAĞI YÖNLÜ TREND SÜRÜYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız” dedi.