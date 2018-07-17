Düşük viteste büyüme

SANAYİ üretimi mayısta, geçen yılın mayısına göre takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6.4 büyüdü ve yüzde 5.5 seviyesindeki beklentileri de aştı. Böylece sanayi üretimi ikinci çeyreğin ilk iki ayı nisanda yüzde 6.2, mayısta ise yüzde 6.4 yükseliş gösterdi. Her ne kadar ilk çeyrekteki yüzde 9.9’luk büyümenin yakalanması zor olsa da sanayi üretimi Türkiye ekonomisinin büyümesine yine güçlü bir destek vereceğini ortaya koydu. Yani her ne kadar bir hız kaybı olsa da sanayi üretiminin artışı sürdü. Mayıstaki yükselişte ihracatçı sektörlerin yanı sıra gıda gibi iç pazara yönelik üretim yapan sektörlerin de katkısı büyük oldu. Sanayideki artış ekonomide sert bir yavaşlama olmayacağını gösterirken analistler yüzde 5-6 seviyesinde bir ikinci çeyrek büyümesi bekliyor.

DAYANIKSIZ TÜKETİM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak sanayi nisan ayına göre yüzde 1.6 küçüldü. Yıllık üretim artışı ise devam ediyor. Ana mal gruplarında en yüksek artış yüzde 8.6 ile dayanıksız tüketim malları üretiminde oldu. Bu grupta, gıda, yiyecek, içecek, giyim gibi mallar yer alıyor ve bu grubun sanayi üretimi büyümesine katkısı 2.4 puan oldu. İkincilik ise yatırımların habercisi sermaye malı üretiminde. Yüzde 6.1 büyüyen sermaye malı üretiminin sanayiye katkısı 1.1 puan. Dayanıklı tüketim malı üretiminde ise yavaşlama var. Yüzde 5.8 artan üretimin katkısı 0.3 puanda. Dayanıklı tüketim malında otomotiv, beyaz eşya gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünler de döviz kuru dalgalanmalarına direkt tepki veren sektörler.

GIDADA YÜKSELİŞ

Sanayi üretiminde en yüksek ağırlığa sahip imalat sanayinde ise yüzde 6.5’lik bir büyüme yakalandı. Tıpkı dayanıksız tüketim mallarında olduğu gibi imalat sanayinde de gıda ürünleri imalatındaki yükseliş dikkat çekici. Geçen yıl mayısa göre yüzde 14.5 üretim artışı yakalayan sektörün sanayi üretimine katkısı 1.9 puan. Geleneksek sektörlerimiz tekstil yüzde 5.3 büyümeyle 0.5 puanlık, giyim eşyaları üretimi de yüzde 6.2 büyümeyle 0.5 puanlık katkı yaptı.

OTOMOTİVDE İVME KAYBI

İhracatçı sektörlerden kimya sektöründe ise büyüme yüzde 17.9. Bu artışın sanayi üretimine katkısı ise 0.9 puan. Plastik imalatından da yüzde 8.1’lik büyümeyle gelen 0.5 puanlık katkı var. Otomotiv sektörü hız kesti. Bu sektörde mayısta yüzde 2.6 gibi düşük bir üretim artışı yaşandı ancak haziran için işler iyi gitmiyor. Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) verilerine göre haziranda otomotiv üretimi yüzde 40 küçüldü. Otomotiv sektöründeki yaşanan daralmanın genel sanayi üretimi verilerine etkisi büyük olacak.

‘CEP’Çİ KATKISI

Daralan sektörler ise medya ile petrol ürünleri. Bu iki sektör sanayi üretimini 0.2 puan azalttılar. Bilgisayar ve elektronik imalatı ise yüzde 40.7’lik yüksek artışla dikkat çekiyor. Bu sektörde General Mobile’ın İstanbul İkitelli’de açtığı yeni cep telefonu fabrikasının katkısı büyük. Vestel’in de ihracat kaynaklı cep telefonu üretim kapasitesi artışı yüksek büyümeyi getirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: ÜRETİM 20 AYDIR ARALIKSIZ BÜYÜYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada sanayi üretiminin mayısta piyasa beklentilerini aştığını ve yüksek büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Varank, “Sanayi üretimi 20 aydır aralıksız büyümektedir. Bu veriler, yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir. Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır. İhraç ettiğimiz malların yüzde 94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak; ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır. Ayrıca, turizm sektöründeki canlanma sanayi sektörünün, önümüzdeki dönemde hızlanmasına yardımcı olacaktır” dedi. Sanayi üretimindeki büyümenin, istihdamda da kendini gösterdiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: ”Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. Türkiye’nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise, teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir. Bakanlığımız ülkemizin hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerin yanında olmaya devam edecektir.“