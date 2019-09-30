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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
30.09.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Düşük faizli araç kampanyasına BMC ve Otokar da katıldı

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Düşük faizli araç kampanyasına BMC ve Otokar da katıldı

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşıt kredisi kampanyası yapan kamu bankaları iki ticari araç üreticisini de listesine aldı.

Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.  

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

Kampanya 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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