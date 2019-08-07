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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Düşük faize rekor talep

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Düşük faize rekor talep

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın geçen hafta konut kredi faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekmesi konut pazarını hareketlendirdi. 2 günde 13 binden fazla vatandaş, 2.1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı. Böylece bugüne kadar yapılan en yüksek konut kredisi başvurusu gerçekleşti. Bakan Albayrak, “ İnşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin başlangıcı oldu” dedi.

ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında konut pazarı hareketlendi. 3 bankanın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, “Başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir” denildi.

‘DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların konut kredisine olan talebini değerlendirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak; “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız”
dedi.

Düşük faize rekor talep

5 BANKA FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası’nın faiz hamlesinden sonra Ziraat Bankası’nın başlattığı sonrasında Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da dahil olduğu faiz hamlesi uzun süredir durgun dönemden geçen konut pazarına can suyu oldu. Faizlerin yüzde 1 olan psikolojik sınırın altına inmesi, vadenin de 10 yıldan 15 yıla çıkması alım kararını öteleyen vatandaşı harekete geçirdi. Son birkaç gündür satış ofislerinde hem telefon hem de ziyaretçi sayısı arttı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 500 bin TL’ye kadar 180 vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99’a, 500 bin ila 1 milyonda yüzde 1.19’a, 1 milyon üzerinde de 1.39’a çekti. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım ise 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde faizi yüzde 0.99 seviyesine düşürdü. 250 bin TL ila 500 bin TL arası tutarlar için faiz yüzde 1.19, 500 bin TL ila 1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1.29, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar
için yüzde 1.39 olarak belirlendi.

BİRİKEN TALEP ALIMA DÖNÜYOR

2 günde gelen 2.1 milyar liralık kredi başvurusunun sürpriz olmadığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Faiz indirimi gelir gelmez bunun sektöre büyük ivme kazandıracağını düşündük, öyle de oldu. Biriken talep hızlıca alıma dönüyor. Firmalar da ek kampanyalarla alımı daha da cazip hale getiriyor. Biz Antalya’daki projemizde 3 günde 60 ev sattık. Günde 1000’in üzerinde telefon geliyor. Vatandaş bu faiz indirimi duydukça, tanıtımlar yapıldıkça pazar daha da hareketlenecek. Hem vatandaş uygun alım koşullarına kavuşuyor hem de nakit akışı ile sektör toparlanıyor” diye konuştu.

 

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