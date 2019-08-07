Düşük faize rekor talep

ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında konut pazarı hareketlendi. 3 bankanın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, “Başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir” denildi.

‘DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların konut kredisine olan talebini değerlendirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak; “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız”

dedi.

5 BANKA FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası’nın faiz hamlesinden sonra Ziraat Bankası’nın başlattığı sonrasında Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da dahil olduğu faiz hamlesi uzun süredir durgun dönemden geçen konut pazarına can suyu oldu. Faizlerin yüzde 1 olan psikolojik sınırın altına inmesi, vadenin de 10 yıldan 15 yıla çıkması alım kararını öteleyen vatandaşı harekete geçirdi. Son birkaç gündür satış ofislerinde hem telefon hem de ziyaretçi sayısı arttı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 500 bin TL’ye kadar 180 vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99’a, 500 bin ila 1 milyonda yüzde 1.19’a, 1 milyon üzerinde de 1.39’a çekti. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım ise 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde faizi yüzde 0.99 seviyesine düşürdü. 250 bin TL ila 500 bin TL arası tutarlar için faiz yüzde 1.19, 500 bin TL ila 1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1.29, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar

için yüzde 1.39 olarak belirlendi.

BİRİKEN TALEP ALIMA DÖNÜYOR

2 günde gelen 2.1 milyar liralık kredi başvurusunun sürpriz olmadığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Faiz indirimi gelir gelmez bunun sektöre büyük ivme kazandıracağını düşündük, öyle de oldu. Biriken talep hızlıca alıma dönüyor. Firmalar da ek kampanyalarla alımı daha da cazip hale getiriyor. Biz Antalya’daki projemizde 3 günde 60 ev sattık. Günde 1000’in üzerinde telefon geliyor. Vatandaş bu faiz indirimi duydukça, tanıtımlar yapıldıkça pazar daha da hareketlenecek. Hem vatandaş uygun alım koşullarına kavuşuyor hem de nakit akışı ile sektör toparlanıyor” diye konuştu.