Düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz

EMEKLİLİK REFORMUNU ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

2020 yılı bütçesi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Albayrak, “Uzun vadeli TL’ye dayalı finansmanı sağlayabilen bir Türkiye ekonomisi oluşturma hedefi doğrultusunda önemli bir alan olarak tasarruf araçlarımızın etkinliğini görüyoruz. Bu açığı kapatmak için emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Yapısal dönüşüm adımlarımız içerisinde de yer alan bu reform, daha sürdürebilir bir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Dolayısıyla bu kapsamda, tasarruflar arttırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarının kalıcı çözümlerle ele alınmasını hedeflediklerini belirten Albayrak, “Bu alandaki ilk başlığımız cari denge konusu oldu. Bundan sonraki süreçte ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz. Enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv, tarım ve ilaç sanayileri stratejik alanlarımız. Gerek kredi büyümesinde gerek Varlık Fonu eliyle yapacağımız yatırımlarda öncelikli alanlarımız bu sektörler olacak. Bu yıl, cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl ve ekonomiyi küçültmeden cari fazla vererek kapattığımız bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

BAZI BİRİMLER 2022’YE KADAR TAŞINACAK

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Albayrak, Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin bilgi verdi. Son 3-5 yıldır bu konunun gündemde olduğunu ve İstanbul Finans Merkezi çalışmaları kapsamında sürecin yürüdüğünü belirten Albayrak, “Birçok kurumu da Ankara’da kalacak. (Bu süreç) ülkenin ali menfaatine de hizmet edecek. 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor” dedi. Değerleme hesabının Hazine tarafından kullanıldığı iddialarına da değinen Albayrak, “Değerleme hesabından Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak biz hiçbir şekilde para kullanmadık, kullanmayız da” şeklinde konuştu.