Düşen faize hazırız
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şirketin 6 aylık üretim sonuçlarının 610 milyon lira brüt yazılan prim, 440 milyon lira net yazılan prim ve 392 milyon lira net kazanılan prim olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Şirketin bilanço büyüklüğünün 1.2 milyar liraya ulaştığını belirten Yaşar, şunları söyledi: “Yatırım portföyümüz 816 milyon lira seviyesine geldi. Nakit yatırım portföyü 709 milyon liraya ulaştı. Düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirketiz. Sektörde şu anda faaliyette bulunan şirketler düşük verimliliklerini yüksek yatırım gelirleriyle kapatabiliyorlar. Ancak faizlerdeki düşüş trendi ile yatırım gelirlerinde alçalmalar yaşandığında sigorta sektöründeki kârlılığın erimesi kaçınılmaz olacak.”
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