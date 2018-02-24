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Dürüst mükellefe daha düşük faiz

Neşe KARANFİL/ANKARA
24.02.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

BORÇLARINI geçmişte düzenli ödeyen mükellef zora düştüğünde daha düşük faiz ve uzun vade imkanlarından yararlanabilecek. Zora düşmüş mükellef şu anda yüzde 12 olan tecil faiz oranı yerine yüzde 0.6’ya kadar varan tecil faiz oranı ile borçlarını ödeme imkanına kavuşacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla zor duruma düşmüş mükelleflerin nasıl belirleneceğine ilişkin kriterler belirlendi. Düzenleme geçmiş 1 yıllık borçları ilgilendiriyor. Buna göre geriye dönük 3 yıllık mükellef olanlar, 3 yıl boyunca vergi beyannamelerini zamanında vermişse ve son 1 yılda vergilerini ödeyememişse daha düşük faiz ve daha uzun vade imkanından yararlanabilecek. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kriterlerde işletmenin kasa, banka, kısa ve uzun vadeli borçları belli şekilde oranlandı. Bu durumdaki, mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesinde nakit oranı 0,1 veya daha küçük, likidite oranı 0.7 veya daha küçük ve kaldıraç oranı 0.7 veya daha büyük olması halinde ya da bunların hepsinin bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda olduğu kabul edilecek.

Zor durumda olan mükellefler 5 kademede derecelendirilecek. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ve 10. derecede yer alan mükellefler değişik vade ve faiz oranlarına göre vergi borçlarını ödeyebilecekler. Derecelendirme içinde 2-3 mükellefin durumunun çok kötü olmadığını gösteren en düşük gösterge.

Etiketler: mükellef , faiz , gazetehaberleri
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