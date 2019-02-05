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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ-galagoz@hurriyet.com.tr/Dinçer GÖKÇE-dgokce@hurriyet.com.tr
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Durun burası sit alanı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Durun burası sit alanı!

İstanbul Şişli’de Harbiye ve Teşvikiye’nin de dahil olduğu 6 mahalle ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ ilan edildi. İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin tarihi dokusunun ve mimarinin korunması gerektiğine kanaat getirdi. 23 Kasım 2018 tarihli kararda “Bu alanda mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz” denildi. Binlerce yapıyı kapsayan kararın etkisiyle kentsel dönüşüm projeleri durdu, yıkılan binalarda yeni inşaat yapmak zorlaşıyor.

İSTANBUL Şişli ilçesinde gayrimenkullerin oldukça değerli olduğu 6 mahalle için önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü, Ergenekon, Halaskargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye ve Harbiye mahallerini kapsayan alan için ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ kararı aldı. Bu kararla birlikte mevcut imar planlarıyla işlem yapılmasının önü kapatıldı.

Bina bazında kentsel dönüşümün oldukça yoğun olduğu bölgede artık tüm işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olacak. Kurul mevcut imar planını dikkate almayacak, kendi kararını verecek. Söz gelimi 5 katlı bir bina 8 katlı yeni bina için yıkıldıysa, Koruma Bölge Kurulu bu bina için ‘Hayır, aslına uygun 5 katlı yapın’ diyebilecek. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul hukuku uzmanları çok sayıda binada kentsel dönüşüm çalışmalarının durduğunu, yıkımı yapılan ya da riskli yapı kararı çıkan yapıların da çözüm arayışında olduğunu belirtiyor.

Durun burası sit alanı


KARARIN GEREKÇESİ

Koruma Bölge Kurulu’nun kararında bölgenin tarihi önemine atıf yapılıyor ve neden koruma altına alındığı şöyle açıklanıyor: “Bu alan özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapılaşmaya başlayan, bir asrı aşkın süre boyunca farklı mimari üslupların birbirinin yerine ve yanına inşa edilmesiyle ortaya çıkan modern mimari kültürünün tüm öğelerini içerisinde barındıran, ahsap konaklardan ahşap/kargir köşklere, kargir apartman kültürünün yaygınlaşmaya başladığı yapılardan, erken Cumhuriyet dönemi ulusal mimari akım ve sade cephe görünümüyle uluslararası mimari akımın öncü örneklerini geç döneme kadar bünyesinde toplamış eşsiz bir bölge olmanın yanında, tarihi ve siyasi olayların cereyan ettiği bir yer özelliği taşıyan Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit alanı ile Beyoğlu Kentsel Sit Alanına bitişik vaziyette Atatürk Evi Müzesi ve Hamidiye Camisini içerecek şekilde düzeltilme yapılarak alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar 2863 sayılı yasanın 17. maddesinde geçen ‘Bu alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur’ hükmü uyarınca bu aşamadan sonra meri imar planları kapsamında işlem yapılmamasına karar verildi.”

BİNLERCE BİNAYI KAPSIYOR

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Hikmet Güngör, 6 mahallede kentsel sit alanı kararı alındığını hatırlatarak “Bu karar ile beraber bu 6 mahallede mer’i (uygulamada olan) imar planları kapsamında işlem yapılmayacağına karar verilmiş durumda. Yani binlerce bina hakkında mer’i imar planları kapsamında işlem yapılamayacak. Bu karardan önce bir yer almak istediğinizde belediyeden 1-2 gün içinde imar durumunu alabiliyordunuz. Ancak şu anda bir taşınmazın imar durumunu ancak İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alabilirsiniz. Bu en iyi ihtimalle bir ay sürer. Ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu tür basit işlerle uğraşmak zorunda kalacağından esas görevleri yapmasında aksamalar yaşanacaktır” dedi. 

Durun burası sit alanı

ÜNLÜ İSİMLERİN BİNALARI VAR

KÜLTÜR Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı öncesinde söz konusu alan için başka bir karar da alındı. Bu kararla yaklaşık 80 bina tescillendi ve koruma altına alındı. Binası tescillenenler arasında ünlü isimler de var. Meclis eski başkanı Hüsamettin Cindoruk, İşkadını Ayşe Komili, modacı Cengiz Abazoğlu, eski bakanlardan Hasan Polatkan’ın torunu Hasan Polatkan binaları tescillenen isimler arasında.

Durun burası sit alanı

Av. Hikmet Güngör

45 MİLYON DOLARLIK OTELDEN VAZGEÇİLDİ

AVUKAT Hikmet Güngör, verilen karar ile ifraz, tevhit, yola terk yoldan ihdas ve yıkım gibi talepler dahi Kurul tarafından karar bağlanacağını belirterek, “Zorunlu altyapı çalışmaları hakkında yine Şişli Belediye’sinin uygunluk görüşünden sonra nihai karar Kurul tarafından verilecek. Bu durum bürokrasinin daha fazla artması anlamına gelmektedir. Yabancı bir müvekkilimiz yaklaşık 45 milyon dolarlık bir otel projesinden bu yüzden vazgeçti” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.02.2019) 2
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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