Dünyayı yıkayacak

DÜNYADAKİ bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bu gücünü somut adımlara dönüştürmeye devam ediyor. Kimya, otomotiv, tarım, savunma sanayisi ve nükleer teknolojilerde kullanılan bor madeninin günlük hayatta daha fazla kullanılması için harekete geçen Türkiye, 10 ay önce doğal mineralli bir ürün olan ‘Boron’ deterjanını piyasaya sürmüştü. ETİ Maden’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Boron’un ihracatının yaygınlaşması için de çalışmalarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya ilk ihracatı gerçekleştirdik. Amacımız yurtdışında daha fazla ülkeye erişerek buradaki pazar payımızı da mümkün olduğunca arttırmak” şeklinde konuştu. Boron ürünlerinin daha fazla çeşitle marketlerde yerini alacağını belirten Dönmez, “Boron şimdi de sıvı temizlik ürünü olarak piyasaya sürülüyor” dedi.

30 BİN TON SATIŞ

Türkiye’de vatandaşların Boron’a karşı çok büyük bir ilgi gösterdiğini açıklayan Dönmez, “Boron 10 aylık kısa bir süre zarfında yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık.100 milyon lira ciro sağladık. Bir yandan iç talep karşılanırken bir yandan da ihracatımıza başladık. Yeni ürünlerini tanıttığımız Boron ürünlerinde artan talebe yetişmek için Eskişehir Kırka’daki fabrikamız kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık 30-35 bin ton arası üretim yapıyor. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yani yaklaşık 20 bin noktada olma hedefimiz var. Yeni ürünlerimizle bu ilgi daha da artacak. Borun çok kısa süre içerisinde bulaşık makinesine de girecek” diye konuştu.

TOPRAĞA VE SUYA ZARARSIZ

Piyasadaki deterjanların kimyasal oranının çok yüksek olduğunu anlatan Dönmez, “Boron’un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi yok. Bugün pek çok temizlik ürününde kullanılan optik beyazlatıcılar, ağartıcılar, ya da güzel kokması için eklenen sentetik esaslı koku özlerinin cilt ve deri hastalıkları ile solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalığı tetiklediği bilimsel bir gerçek. Ayrıca biyolojik olarak çözülme özelliğine sahip olmayan ürünler kullanım sonrası kanalizasyona, toprağa ve su kaynaklarımıza karışıyor. Boron ise sahip olduğu doğal minarel özelliği sayesinde çevreye zarar vermiyor” ifadelerini kullandı.

KOKUSUZ VE KÖPÜKSÜZ

BORON’un kimyasal içermediği için köpürüp kokmadığını söyleyen Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, “Bize ürünün yıkama sırasında neden köpürmediğini soruluyorlar. Boron, parlak beyazlık vermeyen köpürmeyen ve kokmayan doğal bir yapıya sahip. Alerjisi olanlar bizim ürünümüzü kullandığında alerji olmaz” dedi.