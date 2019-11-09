Dünyayı yıkayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyayı yıkayacak
GeriEkonomi Dünyayı yıkayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Emre ESER
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyayı yıkayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyayı yıkayacak

Bor madeninden üretilen Boron deterjanının bundan sonra toz ve sıvı olarak üretileceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Boron için bundan sonraki hedefimiz yurtdışı pazarları” dedi. Bakan Dönmez, Boron’un kimyasal içermediği için toprağa ve suya zarar vermediğini belirtti.

DÜNYADAKİ bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bu gücünü somut adımlara dönüştürmeye devam ediyor. Kimya, otomotiv, tarım, savunma sanayisi ve nükleer teknolojilerde kullanılan bor madeninin günlük hayatta daha fazla kullanılması için harekete geçen Türkiye, 10 ay önce doğal mineralli bir ürün olan ‘Boron’ deterjanını piyasaya sürmüştü. ETİ Maden’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Boron’un ihracatının yaygınlaşması için de çalışmalarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya ilk ihracatı gerçekleştirdik. Amacımız yurtdışında daha fazla ülkeye erişerek buradaki pazar payımızı da mümkün olduğunca arttırmak” şeklinde konuştu. Boron ürünlerinin daha fazla çeşitle marketlerde yerini alacağını belirten Dönmez, “Boron şimdi de sıvı temizlik ürünü olarak piyasaya sürülüyor” dedi.

30 BİN TON SATIŞ

Türkiye’de vatandaşların Boron’a karşı çok büyük bir ilgi gösterdiğini açıklayan Dönmez, “Boron 10 aylık kısa bir süre zarfında yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık.100 milyon lira ciro sağladık. Bir yandan iç talep karşılanırken bir yandan da ihracatımıza başladık. Yeni ürünlerini tanıttığımız Boron ürünlerinde artan talebe yetişmek için Eskişehir Kırka’daki fabrikamız kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık 30-35 bin ton arası üretim yapıyor. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yani yaklaşık 20 bin noktada olma hedefimiz var. Yeni ürünlerimizle bu ilgi daha da artacak. Borun çok kısa süre içerisinde bulaşık makinesine de girecek” diye konuştu.

TOPRAĞA VE SUYA ZARARSIZ

Piyasadaki deterjanların kimyasal oranının çok yüksek olduğunu anlatan Dönmez, “Boron’un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi yok. Bugün pek çok temizlik ürününde kullanılan optik beyazlatıcılar, ağartıcılar, ya da güzel kokması için eklenen sentetik esaslı koku özlerinin cilt ve deri hastalıkları ile solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalığı tetiklediği bilimsel bir gerçek. Ayrıca biyolojik olarak çözülme özelliğine sahip olmayan ürünler kullanım sonrası kanalizasyona, toprağa ve su kaynaklarımıza karışıyor. Boron ise sahip olduğu doğal minarel özelliği sayesinde çevreye zarar vermiyor” ifadelerini kullandı.

KOKUSUZ VE KÖPÜKSÜZ

BORON’un kimyasal içermediği için köpürüp kokmadığını söyleyen Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, “Bize ürünün yıkama sırasında neden köpürmediğini soruluyorlar. Boron, parlak beyazlık vermeyen köpürmeyen ve kokmayan doğal bir yapıya sahip. Alerjisi olanlar bizim ürünümüzü kullandığında alerji olmaz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle