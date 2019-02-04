Dünyayı sarj edecek

Son yıllarda çok sayıda sektör ana iş kollarına teknoloji odaklı değişimleri kaçırmamak için yeni alanlar eklemeye başladı. Bunlardan birisi de enerji sektörü. Enerjinin tüm dünyada teknoloji odaklı hızlı bir değişim içerisine girdiğini söyleyen Enerjisa CEO’su Ziya Erdem, “Her alanda dijitalleşen bir dünya var. Enerji sektörü de artık teknoloji ile çok iç içe geçti. Enerjisa olarak şimdiye kadar sadece elektrik alanına odaklandık ve Türkiye içinde çalıştık ama artık bu kabuğu kırıyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji sektörünün odaklanacağı en büyük sorunlardan birisi depolama olacak. Tüm dünyada elektrikli araçların şarjı konusundaki gelişmeleri radarımıza aldık” dedi.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA

Geçen yıl satın aldıkları ve elektrikli araçların şarjını sağlayan Eşarj firması ile dünyaya açılacaklarını ifade eden Erdem, “Şu anda Türkiye’de 200 istasyona ulaştık. Bu sayı giderek artıyor. Türkiye’de yerli elektrikli araç ile büyürken dünyada da ABD, Avrupa ve Ortadoğu’da yatırımlar yapıp bu pazarlara gireceğiz. Böylece Türkiye’den çıkan Eşarj global bir büyüklüğe ulaşacak. Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça dünyada bu alandaki yatırımlara ihtiyaç artıyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Yakın dönemde Irak ve Suriye’de yeniden yapılandırma süreci başlayacak. Orada çok büyük altyapı yatırımları olacak. Kentlerin elektrik şebekeri planlanırken bu konuda orada büyük işler yapabiliriz. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları bize büyük bir data sağlayacak. Buradaki müşteri profilinden elede ettiğimiz veriyi de çok değerli alanlarda kullanacağız. Eşarj dışında benzer startupları da araştırıyoruz. Silikon Vadisi’nde bizim için profesyonel olarak araştırma yapan bir şirketle anlaştık. Bu konuda da yeni yatırımlar yapacağız” şeklinde konuştu.

VERİ ÜRÜNE DÖNÜŞECEK

Dijital dönüşümlerinin en önemli parçası olarak sahip oldukları veriyi gördüklerini söyleyen Erdem, “Bizim sahip olduğumuz şebeke sürekli veri üretiyor. Ayrıca milyonlarca müşterinin ürettiği veri var. Mevzuatın izin verdiği ölçüde verileri işleyip ticari bir ürün haline getireceğiz. Enerjisa sadece bir enerji şirketi değil teknoloji odaklı ürünler çıkaran şirket olacak. Sahip olduğumuz veri sayesinde kimin evindeki buzdolabının kaç yıllık biliyoruz. Bize taşınma için gelen müşteriye Teknosa’dan kampanyalı buzdolabı önerebilir ya da Akbank’tan taşınma kredisi satabileceğiz. Günde 500 bin kişiye elektrik dışında hizmet vereceğiz” dedi.

FATURALARI FERRARİ İLE DAĞITMIYORUZ

ELEKTRİK dağıtım firmalarının son zamanlarda faturalardaki dağıtım bedeli üzerinden yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulduğuna değinen Ziya Erdem, “Ağustos ayı ile beraber faturalarda kurdaki aşırı yükselişin etkileri zam olarak görülmeye başlayınca vatandaşlardan yoğun şikayetler almaya başladık. Özellikle faturalardaki dağıtım bedeli kalemi ile ilgili sosyal medyada, ‘“Bu faturaları Ferrrari ile mi dağıtıyorsunuz. Dağıtım bedelleri neden bu kadar yüksek?’ diye eleştiriler yapıldı. Biz faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama enerji maliyetleri yükselince ona oranla dağıtım maliyeti de yükseliyor. Bu bir okuma bedeli değil. Yapılan yatırımın bedeli. Sonuçta o yatırım enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bunun bir bedeli olmalı” diye konuştu.