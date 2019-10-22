Dünyayı saklıyor

SON yıllarda mutfak araç ve gereçleri sektöründe Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye oldu. Bu alanda birçok yeni yatırım yapılırken bazı üreticiler de Ar-Ge ile büyüyor. Bu markalar arasında Tekirdağ Çorlu’da 2007 yılında 5 ortak tarafından kuralan Limera da yer alıyor. Marka, plastik saklama kaplarını 36 ülkeye ihraç ediyor. Bu ülkeler arasında ilk sırlarda ise İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler alıyor. “İtalyanların meyve kaplarını biz üretiyoruz” diyen Limera Genel Müdürü Muhammet Ali Kul, şirketin kuruluşunu ve büyüme hikâyesini ise şöyle anlattı:

MEYVE KAPLARINA TALEP

“Saklama kapları alanındaki talep 2000 yılından sonra artmaya başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde tüketiciler daha çok meyve ya da sebzeyi tane ile alıyor. Bunun yanı sıra birçok tüketici sağlıklı yaşam için meyve tüketimini arttırıyor. İş yerlerine, okula evden hazırlanmış meyveleri götürüyor. Bu yüzden de ürünlerimize ihtiyaç artıyor. Bugün Çorlu’da 20 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda üretim yapıyoruz. 200 farklı ürünümüzü ihraç ediyoruz. Hedefimiz daha katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomimize katkıda bulunmak.

Firma olarak plastik kaplar, meyve kapları, pastane grubu, yumurta, salata, sos grubu kapları üretiyoruz. Şu ana kadar 15 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Firma olarak İngiltere, İtalya, Hollanda, Malta, İspanya, Sırbistan, Belçika ve İsveç en büyük pazarımız. Kuzey Afrika’nın Cezayir hariç tamamına ihracat yapıyoruz. İskandinav ülkeleri, Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan’a da ihracat gerçekleştiriyoruz. Limera markalı ürünlerimizin yüzde 60’ı ihracata kalan yüzde 40’lık oranı Türkiye pazarında satılıyor. Üretim ve satışlarımız sadece Limera markası ile oluyor. Fason üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda fuarlara da katılım göstermeye devam ediyoruz. 23 Ekim’de Avrasya Ambalaj Fuarı’na sonrasında ise 23 Mayıs’ta Almanya’da bir fuara katılacağız.

CİRO 50 MİLYON LİRA

Şu anda birçok uluslararası firmaya ürün gönderiyoruz. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden birine salata kapları, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birine pasta kapları satıyoruz. İtalya’nın en büyük meyve üreticilerine ve satıcılarına meyve kabı ihraç ediyoruz.”

2019 yılı hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kul, “Dünya ticaretinde yaşanan daralmaya rağmen iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. 2018 yılında toplam ciromuz 50 milyon lira seviyesinde. 2019’da 2018 cirosunu aşmayı hedefliyoruz. Her yıl yaklaşık yüzde 15’lik bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Firmamızın ürün gamında yaklaşık 200 çeşit ürün bulunuyor. Tüm Avrupa’da ve Türkiye’de ‘sipariş günü yükleme’ yapabilen tek firmayız. Bu yıl PET Levha üretimimizi artırmak için Avrupalı üreticiler ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarımız da bizi sektör de hep bir adım öne çıkartıyor. Çünkü değişen trendleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü tüketicilerin yeme-içme alışkanlıkları her yıl değişim gösterebiliyor. Biz de bunu yakından takip ediyoruz” dedi.

ARSENAL’İN TUZU KIRIKKALE’DEN



KIRIKKALE Delice’de 2017’de 10 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste elde edilen tuz, birçok ülkeden talep görmeye başladı. Burada üretilen tuz, dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda’daki rugby takımlarının yanı sıra birçok ülkeye gönderiliyor. Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, Delice tuzunun en büyük özelliğinin mineral zenginliği ve sıvı olarak çıkması olduğunu belirtti. Gözüyukarı, şöyle konuştu: “Tuzumuzu şu anda İngiltere’deki futbol kulüpleri çoğunlukla kullanıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda’da rugby takımları kullanıyor. Tuzumuz, Hollanda, İngiltere ve birçok ülkede satılıyor. Biz distribütörler aracılığıyla yurtdışına gönderiyoruz. İsteyenler oralardan temin edebiliyor. Yine Moskova’da da satılıyor. İlk olarak Arsenal’a gönderdik ancak diğer futbol takımları da orada satanlardan tuzu temin ediyor. Bu alanda yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Önümüzdeki dönemde ihracatta yeni pazarlar ve ülkelere girmeyi planlıyoruz. Türkiye tuz konusunda önemli bir noktada yer alıyor. Biz de bu alanda fark yaratarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

42 ÜLKEDEN 1100 FİRMA KATILIYOR

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl 23-26 Ekim 2019’de kapılarını açacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuara 42 ülkeden 1100 firma katılacak. Ambalaj sektörü olarak daha çok ihracat yapmayı amaçladıklarını vurgulayan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yılın ilk yarısında en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya’ya ihracat yaptık. Ambalaj sektörü olarak Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etme hedefine kararlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı da bu anlamda önem taşıyor. Fuara 42 ülkeden 1.100 katılımcı gelecek. Ambalaj sektörü olarak Türkiye ekonomisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Fuar sektörümüze ve ülkemize yeni bir soluk kazandıracaktır” dedi.

İZMİR’DE 12’NCİ RESTORANI AÇTI



TAVUK Dünyası İzmir’deki 12’nci Türkiye’deki 203’üncü restoranını Hilltown AVM’de açtı. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu açılan yeni şubeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “İzmir’e ilk yatırımımız 2012’de Optimum AVM’de açtığımız restoranımız olmuştu. Bu ilk şubemizle birlikte konuklarımızın da bize gösterdiği ilgiyle birlikte yatırımlarımızı sürdürdük. İzmirli konuklarımızı, şehrin farklı noktalarında hizmet veren şubelerimize ek olarak şimdi de Hilltown AVM’deki yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. İzmir’deki restoranlarımıza her ay yaklaşık 120 bin müşteri geliyor. İzmir yatırımlarımız için önemli bir şehir. Çünkü İzmir’de konuklar kadar yatırımcılarında markamıza ciddi ilgisi var. İzmir’de yatırım-larımızı sürdürerek yeni şubelerimizi açacağız.”

GEBZE’DEKİ KOBİ’LERE 30 MİLYON LİRA

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gebze Bölge Müdürü Hakan Demirci, 2018’de Gebze bölgesindeki işletmelere 21 milyon TL destek verdiklerini, 2019 Ekim ayına kadar firmalara 25 milyon TL destek sağladıklarını söyledi. Bu desteklerin yıl sonuna kadar 30 milyonu bulacağını belirten Demirci, girişimcileri her yönde desteklediklerini belirterek, “KOSGEB´in amacı girişimcileri ve KOBİ´leri desteklemektir. 250´ye kadar çalışanı olan ve 125 milyona kadar net satış hasılatı olan firmalara biz KOBİ diyoruz. Bizim buradaki temel amacımız KOBİ´lerin teknolojik seviyelerini yükseltmek. Yeni kurulacak işletmelerin bir plana dayalı şekilde ne yapacağını bilir hale getirmek ve bize başvurularını yaptıktan sonra bilinç seviyesini arttıracak KOBİ´ler hedefliyoruz” diye konuştu.