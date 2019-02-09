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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet Can
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyayı oynatıyoruz

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dünyayı oynatıyoruz

Tavla ve okey gibi masa oyunlarındaki başarısıyla övünen Türkler, artık geliştirdiği dijital oyunları dünyaya satmaya başladı. Peak Games, Gram Games ve Masomo’nun sattığı oyunların toplam tutarı yarım milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin oyun ihracatı ise 2018’de 1 milyar doları aştı. Kısacası, Türkler dünyaya oyun oynatmaya başladı.

TÜRKLER için oyunların yeri ayrı. Tavla veya okey gibi masa oyunlarındaki başarımızla övünmek bizim için ayrı bir gurur. Bu gurura bir de dijital oyunları eklendi. Buradaki başarı oynamak değil, tüm dünyaya oynatmak. Türk geliştiricilerin yayınladığı dijital oyunlar başarına her geçen gün bir yenisi ekliyor. Dünyanın en büyük dijital oyun şirketi olan Zynga’ya dijital okey ve kart oyunlarını satan Peak Games ile başlayan bu başarı, Gram Games ve önceki gün duyurulan ‘Kafa Topu’ ile sürüyor. Bu üç şirketin dünyaya sattığı oyunun değeri yarım milyar dolar civarında. Türkiye’deki dijital oyun sektöründe yakalanan bu başarı geçen 2 yıla damgasını vurdu. 2018’de 1 milyar 50 milyon dolar oyun ihracatı yapıldı.

Dünyayı oynatıyoruz

PEAK GAMES

Geliştirdiği oyunlarla dünyada 500 milyon kullanıcının mobil cihazlarda yer almayı başaran Peak Games, dünyanın en önemli oyun şirketlerinden biri olan Zynga’ya geliştirdiği kart ve okey oyunlarını 100 milyon dolara sattı. ABD’nin ilk 10 oyun şirketi arasında bulunan şirket, bu satıştan elde ettiği geliri, liderlik için kullanıyor. Anlaşmanın bir hisse satışı olmadığının altını çizen Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Bu anlaşma, şirketimizin kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu ve o stüdyonun geliştirdiği oyunları kapsıyor. Peak Games, tüm dünyadan on milyonlarca kişinin severek oynadığı Toy Blast ve Toon Blast’i geliştiren ve ilerleten tüm takımları ile yoluna kesintisiz devam ediyor” dedi.

Dünyayı oynatıyoruz

GRAM GAMES

Hem oyun hem de startup dünyasına moral olan bir haber de Gram Games’ten geldi. 2012’de Gram Games, Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in geliştirdiği iki önemli oyun var. ‘1010!’ ve ‘Six!’ bulmaca oyunlarına imza atan şirket, dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya erişmeyi başardı. İstanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Gram Games’in dikkat çeken diğer bir oyunu ise ‘Merge Dragons!’. Bu oyun da global çapta İlk 50 oyun içine girdi. Zynga CEO’su Frank Gibeau, “Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar” yorumunu yaptı. Gram Games’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Ecevit ise Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonlarını birleştirmekten gurur duyduklarını ifade etmişti. 

Dünyayı oynatıyoruz

KAFA TOPU

‘Kafa Topu’ ve ‘Kafa Topu 2’ adında iki farklı oyun Çinli teknoloji devi Tencent’in şirketi Miniclip tarafından alındı. Anlaşma rakamı açıklanmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Kafa Topu’nun değeri 100 milyon dolar civarında. Mobil cihazlarda oynanabilen Kafa Topu’nda kullanıcılar online olarak birbirine gol atmaya çalışıyor. Oyun serisi ‘Masomo’ tarafından geliştirildi. Yapılan satış anlaşması ise sadece Kafa Topu’nu kapsıyor. Masomo yoluna devam edecek. Masomo’nun İzmir’de kurulan İzmo Bilişim çatısı altında yer alıyor. İzmo Bilişim’in diğer bir şirketi ise Webtekno. Bir teknoloji blogu olan Webtekno, aylık 18 milyon ziyaret alıyor. Masomo’nun yatırımcıları arasında İngiliz Performans Grubu’na satılan Maçkolik’in kurucularından Erdem Yurdanur da var.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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