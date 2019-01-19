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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyayı oynatıyoruz

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Dünyayı oynatıyoruz

Türkiye’deki oyun sektörü başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü oyun devlerinin radarında olan Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin elde ettikleri ihracat 1 milyar doları geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı” dedi.

SON yıllarda Türkiye’deki oyun sektörü adını dünya çapında duyurmaya başladı. Yabancı oyun devleri Türkiye’de geliştirilen oyunlara yatırım yapıyor veya satın alıyor. Kısacası Türkiye dijital oyunlar konusunda dünyada söz sahibi olmaya doğru hızla ilerliyor. Bunu da kanıtlayan bir açıklama dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından verildi. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından organize edilen basın toplantısında konuşan Pekcan, dijital oyun sektörü ihracat rakamlarının son iki yılda yüzde 100’lük bir artış gösterdiğini belirterek, “2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekte” dedi.

DAHA FAZLA TEKNOLOJİ

Oyunlar hakkında bilgi aldıktan sonra konuşma yapan Pekcan, Türkiye’nin temel hedefinin, orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu söyleyerek, “Gelirimizi yükseltmenin yolu da 21. yüzyılın yükselen sektörlerinde daha fazla teknoloji, daha fazla tasarım ve daha fazla marka üretmektir. Bu hedefimize doğru ilerlerken, dünyanın durmadığına, devamlı bir teknolojik ve ekonomik bir değişimden geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz. Şu an iki küresel şirketin değeri 1 trilyon doları aştı. Bu şirketlerin biri bilişim-elektronik alanında diğeri ise e-ticaret alanında bulunuyor. Çok değil 20 yıl önce, dünyanın en karlı 20 şirketinin tamamına yakını otomobil ve enerji şirketiydi. Bugün dünyanın en kârlı 20 şirketinin, büyük bir kısmı bilişim-yazılım-yüksek teknoloji şirketi. Dünyanın geçirdiği bu büyük dönüşümü kaçırmamalıyız” dedi.

Dünyayı oynatıyoruz

180 MİLYAR $’LIK PAZAR

Gelecekte hedeflerine ulaşmak için geleceğin sektörlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlatan Bakan Pekcan, “Bu sektörlerin en önemlilerinden biri bilişim sektörüdür. Bugün bilişim sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı haline gelmiştir. Sektör tıptan turizme, akademik faaliyetlerden sanata kadar her sektörle ilişkiye sahiptir ve dokunduğu her alanda katma değer oluşturmaktadır” diye konuştu. Ayrıca Pekcan, 2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklendiğini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OYNANAN İLK 10’DA TÜRKLER VAR

TOGED Başkanı Ali Erkin, Türkiye’deki oyun geliştiricilerin başarılarını sıralayarak, sektör olarak uluslararası başarılara imza atmış oyunlarımızla Avrupa’nın pek çok ülkesindeki geliştiricilerden daha ileride olduğumuzun altını çizdi. Erkin, “Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk 10 oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı” dedi.

POTANSİYEL İHRACATÇIYA DİJİTAL EĞİTİM VERİLECEK

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracata İlk Adım” seferberliği doğrultusunda 7’den 70’e herkese ulaşabilmek için “İhracat Oyun Yazılımı” hazırladı. Gençlerden yeni girişimcilere, KOBİ’lere, ihracatta ilk adım seferberliğini bir “İhracat Oyun Yazılımı” buluşturan TİM, ihracatı hem öğretici, hem de eğlendirici bir formata dönüştürmeyi hedefliyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu sayede, bugün ve yarının potansiyel ihracatçılarına, sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında farklı bir formatta bilgi de aktarmış olacağız” dedi. Gülle, şöyle konuştu: “Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı. Biz oyun satışları ile başlayan yurtdışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı. Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı da olumlu etkilemeli.”

Bakan Pekcan 2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıkladı
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