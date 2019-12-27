Dünyayı inşa edenler ödüllendirildi

Müteahhitlik sektörünün girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, bugün küresel bir oyuncu konumunda olduğunu vurgulan Pekcan, “Kasım ayı sonu itibarıyla, firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projelerin tutarı 395 milyar dolara ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 400 milyar doları göreceğimizi düşünüyoruz” dedi. Bütün zorluklara rağmen müteahhitlerin 2018’de 21 milyar dolarlık yeni proje üstlendiğini belirten Pekcan, “Bu seneyi de 18-19 milyar dolar civarında kapatmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde sektörün başarılarına devam edeceğine ve yıllık 20-25 milyar dolarlara tekrar ulaşacağına inanıyorum” dedi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün de hedeflerinin küresel inşaat pazarından aldıkları yüzde 4.6’lık payı orta vadede yüzde 7’lere çıkarmak olduğunu vurguladı. Yenigün, “Yurtdışında üstleneceğimiz projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmeye kararlıyız. İşçi, işveren uyuşmazlıklarının çözümünde firmalarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları giderecek mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınmasıyla 100 bin Türk işçisi istihdamını hedefliyoruz” dedi.

KANAL VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kanal İstanbul’a dikkat çekti. “Kanal İstanbul gibi tarihi nitelikte büyük projeler de sizler gibi azim ve kararlılıkla çalışan müteahhitlerimizin emeğiyle yükselmeye devam edecektir” diyen Oktay, şunları kaydetti: “Kanal İstanbul’a ilişkin son zamanlarda ‘yaptırmayız’ diyenler ve müteahhitleri tehdit etme cüretini gösterenler oldu. Bunlar Marmaray’a, Osman Gazi Köprüsü’ne, İstanbul Havalimanı’na ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de karşı çıkmıştı. ‘İstemezükçüler’e rağmen hepsini tamamladık. Bunu da tamamlayacağız.”

53 FİRMA EN BÜYÜKLER LİSTESİNDE

Son 3 yılda listede yer alan 53 Türk müteahhitlik firmasına ödülleri verildi. Ad Konut, AE Arma-Elektropanç, Alarko, Anel, Ant Yapı, Aslan Yapı, Caba, Cengiz, Çalık Enerji, Dekinsan, Doğuş, Dorçe, Enka, Eser, Esta, Gama, Gap, Gülermak, Gülsan, Gürbağ, Ic İctaş, İlk, Kayı, Kolin, Kur, Kuzu, Limak, Makyol, Mapa, MBD, Metag, Nata, Nurol, Onur, Özgün Yapı, Özkar, Polat Yol, Polimeks, Rönesans, Sembol, Smk, STFA,, Summa, Taca, Tav, Tekfen, Tepe, Universal Acarsan, Üstay, Yapı Merkezi, Yenigün, Yüksel, Zafer temsilcileri, ödüllerini Oktay’ın elinden aldı.