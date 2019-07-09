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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyaya yol çiziyor

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Dünyaya yol çiziyor

Yaklaşık 22 yıl önce Hulusi Durmuş tarafından İzmir’de kurulan ve yol çizme makinesi ve boyası üreten Altekma, bugün 50 ülkeye de ihracat yapıyor. 250 milyon lira ciroya ulaşan şirket, 450 kişiyi istihdam ediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Durmuş, “Bu alanda hedefimiz dünya markası olmak” dedi.

Uzun yıllar Fransa’da yaşadıktan sonra 1997 yılında Türkiye’ye dönen Hulisi Durmuş, karayollarında çizgilerin yetersiz olduğunu fark edince iş fikri aklına geldi. Önce yurtdışından getirdiği yol çizim makinelerinin satışını yapmaya başlayan Durmuş, aradan geçen sürede kendi fabrikasını kurup üretime yöneldi. Fabrikasında  450’den fazla çalışanı bulunan Durmuş, bugüne kadar Türkiye karayollarının yarısının çizgilerini kendilerinin çizdiklerini söyledi. Durmuş, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:

Dünyaya yol çiziyor

TÜRKİYE’YE UYARLADIK

“Eşim Fransız bir öğretmendi, onun Türkiye’ye tayinini istedik. Türkiye’ye geldiğimde neler yapabileceğim konusunda kafamda net bir şey yoktu. Öncelikle birçok sektörde kullanılabilen yüksek basınçlı pompaları yurt dışından getirmeye başladım ve bunların satışını yaptım. Daha sonra yol çizim makinelerini temin etmeye başladım ve zaman içinde bu pompaların yol çizim makinelerinde kullanılabileceğini fark ettim. O dönemde Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de yol çiziminin oldukça geride olduğunu düşündüm. Öncelikle bir gazeteye ilan vererek bu makineleri temin edip satışını yaptım. Daha sonra birçok belediyeden talep geldi. Çizgiyle olan maceram böylelikle başladı. Normalde yere bakan bir insan değildim. Daha sonra bu işle meşgul olunca, yurt dışındaki yüksek basınçlı teknolojiyi Türkiye’ye uyarladım. Ürettiğimiz makineleri aynı zamanda kullanmaya ve belirli alanları çizmeye başladık. Daha sonra bu iş giderek hızlandı ve Türkiye’nin birçok noktasındaki yolları çizdik. Bu iş için boyaların üretildiği ayrı bir fabrika, makinelerin üretildiği ayrı bir fabrika kurduk. Son üç senedir levha işine de başladık. Şu anda Türkiye’nin yarısının yollarını çiziyoruz.

Dünyaya yol çiziyor

450 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Zaman içinde Türkiye yollarının yarısının çizgilerini çizdik ve 450’den fazla çalışana ulaştık. Yol çizgileri trafikteki can güvenliğinin temeli. Bir yılda çizdiğimiz çizgiyle dünyanın çevresinde 2.5 kez tur atıyoruz. Trafik çizgileri, yolları disipline ediyor. Sürücünün uyması gereken kuralları belirliyor. Sürücüler yere baktığında yapması veya yapmaması gereken eylemleri görüyor, dolayısıyla trafik çizgileri hayat kurtarıyor.

Yurt dışında birçok yerde uygulama yaptık. Özellikle Özbekistan’da Türkiye’de mevcut olan tüm standart yol çizim kural ve uygulamalarını hayata geçirdik. Bunun dışında Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Kosova, Türkmenistan, Mısır, Kırgızistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Cezayir, Uganda, Etiyopya gibi birçok ülkeye yol çizim makinelerini temin ederek, makineler hakkında eğitim veriyor ve yol çizimini öğretiyoruz. Cezayir’de 80 kilometrelik bir yolun çizimini yaptık. Bazı ülkelerde tüm ekipmanları temin ediyor, bazı ülkelerde çizim yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinden ziyade, yeni yapılandırma içinde olan ülkelerde yol çizimini aktif olarak yapıyoruz.” 

Dünyaya yol çiziyor

1 MİLYON YABANCI İŞİNSANI GELECEK

TÜRKİYE Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, yıl sonuna kadar fuarlara yurtdışından yaklaşık 1 milyon işinsanı gelmesinin beklendiğini ifade ederek, “Bu alanda önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 civarında bir büyüme hedefliyoruz” dedi. Ersözlü, Türkiye’de fuarların her geçen gün büyüdüğünü ve yılda 500 civarında fuar düzenlendiğini söyledi. Fuarcılıktaki büyümenin sektörlere ve şehir ekonomilerine katkılar sağladığını vurgulayan Ersözlü, “Türkiye’de 220’nin üzerinde fuar şirketi var. 46 farklı sektöre yönelik fuarlar hazırlanıyor” bilgisini paylaştı. Türkiye’de en fazla fuarın tarım alanında yapıldığını, bunu inşaat, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörlerinin takip ettiğini aktaran Ersözlü, kitap ve eğitim konularında da yoğun fuarlar düzenlendiğini dile getirdi. Ersözlü, Türkiye’de fuarcılığın merkezinin İstanbul olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Şu an Türkiye’nin dünya fuarcılık pazarından aldığı pay yüzde 1,5 fakat önümüzdeki 10 yılda daha yüksek oranlara ulaşacaktır. Türkiye’de fuarlar büyüyor, gelişiyor. Fuar alanları, yerleri, salonları, yatırımları gelişiyor. En fazla fuar düzenlenen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa.”

Dünyaya yol çiziyor

TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETTİLER

DÜZCE’de yaşayan 4 girişimci köylü kadın, üniversite destekli ekim yaptıkları tıbbi aromatik bitkide hasat heyecanı yaşıyor. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince (DÜBİT) sağlık ve çevre alanında çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde yaşayan Leyla Kardüz, Müzeyyen Kolamaç, Asiye Horuz ve Emine Demircan, tıbbi ve aromatik bitki ekimi için eğitim alarak komşularından kiraladıkları arazilere ada çayı ve kekik ekimi yaptı. Kadınlar, topladıkları ada çayı ve kekikleri ilaç, gıda ve kozmetik sanayisinde çalışma yapılması için Düzce Üniversitesine gönderiyor.

Dünyaya yol çiziyor

KADINLARI GÜÇLENDİRME PROJELERİNE ÖDÜL

TÜRKİYE hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından DeFacto tarafından hayata geçirilen Mutlu Kadın Hareketi ve Kumaştan Hayaller’in ilham verici hikayeleri Türkiye sınırlarını aştı. DeFacto, 5-7 Temmuz tarihlerinde Avustralya’da “Kadınları Güçlendirmek: Fark Yaratmak” temasıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu’nda Mutlu Kadın Hareketi ve Kumaştan Hayaller projeleri ile ‘Kadının Güçlendirilmesi’ne olan katkısıyla ödül aldı. DeFacto CFO’su Önder Şenol, “Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Dünyanın yarısına, diğer yarısıyla eşit olmadığını söylerseniz hayatı yönetemezsiniz. Güçlü bir ülke inşa edemez, demokratik bir ortam oluşturamaz ve ekonomik olarak kalkınamazsınız. Bu durum şirketler için de geçerlidir” şeklinde konuştu.

Dünyaya yol çiziyor

ANTALYALI YATIRIMCI BALTIKLARA AÇILIYOR

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ATSO organizasyonu ile Letonya’nın başkenti Riga’ya giden 35 kişilik heyet, yeni iş fırsatları ve yatırım olanakları konusunda bir dizi görüşmede bulundu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğiyle Letonya’ya giden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin öncülüğündeki ATSO heyeti, oldukça yoğun bir programa imza attı. Heyet ilk gününde “Letonya-Antalya İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” kapsamında ülkenin önde gelen şirketleri ve STK’ları ile bir araya geldi. Başkan Çetin, “Letonya yatırım ve işbirliği potansiyeli olan bir ülke, Letonya ile birlikte işadamlarımıza Baltık ülkelerinin yolunu açmayı hedefliyoruz. Bu pazarda yer almak çok önemli” dedi.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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