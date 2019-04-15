Dünyaya yerli kabin eğlencesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yazılım mühendisliği alanındaki desteğini sağlayan HAVELSAN’ınTHY Teknik A.Ş. ile birlikte yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirdiği ve yolculara kişisel elektronik cihazlarını da ekran gibi kullanma imkanı sunan uçak içi eğlence (In-Flight Entertaintment / IFE) sistemi, bugüne kadar THY’nin 44 adet dar gövdeli uçağına kuruldu. HAVELSAN, THY Teknik A.Ş. ile birlikte çalışmalarını yürütürken, sistemin yurt dışına ihracatı için iki şirket ortaklığa giderek Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ adında yeni bir şirket kurdu.

YAZILIMI % 100 YERLİ

Yeni firmayla bu sistemi yurt dışına da satacaklarını belirten HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: “Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki ürünümüz var. Kablosuz ürünümüz, koltuk arkası özel ekranları olmayan uçaklarda, yolculara kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilme ve 250’den fazla film, 700’den fazla TV program içeriği, 2 bini aşkın albümde yer alan 19 binden fazla şarkıya erişim imkanı sunuyor. Ürünümüzün EASA onayını aldıktan sonra THY’nin envanterindeki uçaklara THY Teknik A.Ş. ile birlikte entegre etmeye başladık. Yazılım yüzde 100 yerli olduğu için THY, yurtdışından çok pahalıya satın alınan bu ürünle tasarruf ederken aynı zamanda, istenilen değişiklikleri de hızlıca yapabilme imkanına sahip olacak.”

LINEFIT BİTİYOR

Öte yandan THY’nin yeni verdiği siparişler için de üretim aşamasında entegrasyon hedeflediklerini kaydeden Atalay, “Dünyada bu pazarı domine eden iki firma var. Bu firmalar da Boeing ve Airbus’ın onaylı tedarikçi listesine kendilerini kabul ettirmişler. Siz örneğin havayolu firması olarak uçak sipariş veriyorsunuz, konfigürasyon yapıyorsunuz ama üreticilerin onayladığı ürünler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bu firmalara akredite olma işine Linefit deniyor. Boeing ve Airbus için Linefit sürecini yaklaşık bir yıldır yürütüyoruz. Ürünümüz, halihazırda akredite olan iki üründen de kesinlikle çok iyi. Linefit sürecini o kadar zorlaştırmışlar ki; biz girmeyelim diye uğraşıyorlar ama sonuna geldik. Yakın zamanda tamamlanır diye düşünüyorum” diye konuştu.

2022’DEN İTİBAREN FABRİKA ÇIKIŞLI OLACAK

“2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren inşallah THY’nin alacağı uçaklarda bizim ürünümüz fabrika çıkışı olacak” diye konuşan Ahmet Hamdi Atalay şunları söyledi: “Yani uçağın üretim aşamasında ürünü entegre edebileceğiz. Entegrasyon işlemini THY Teknik A.Ş. ile birlikte yapıyoruz. Bu HAVELSAN’ın yürüttüğü faaliyetlerin arasında bambaşka çok büyük bir iş. Sadece THY için değil, biz bu ürünü tüm dünyaya pazarlamak için çalışmalara başladık. Bunun için de Cornea şirketi kuruldu. Genel müdürü atandı, kadrosu kuruluyor. THY uçaklarının ardından birçok ülkeye bunu satabiliriz. İlk teklif Vietnam Jet firmasına verildi. Bunun yanında birçok ülkeye daha teklif sunuldu.”