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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyaya yerli kabin eğlencesi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Dünyaya yerli kabin eğlencesi

THY’nin 44 adet dar gövdeli uçağında kullanılmaya başlanan yerli uçak içi eğlence sistemine ihracat yolu gözüktü. HAVELSAN’ın THY Teknik AŞ ile birlikte kurduğu yeni şirket Cornea Havacılık AŞ, ilk teklifini Vietnam Havayolları’na sundu. 2020’de 5 milyar dolara ulaşacak bir pazara girdiklerini kaydeden HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Kısa sürede bu pazardan ciddi miktarda pay almayı hedefliyoruz” dedi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yazılım mühendisliği alanındaki desteğini sağlayan HAVELSAN’ınTHY Teknik A.Ş. ile birlikte yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirdiği ve yolculara kişisel elektronik cihazlarını da ekran gibi kullanma imkanı sunan uçak içi eğlence (In-Flight Entertaintment / IFE) sistemi, bugüne kadar THY’nin 44 adet dar gövdeli uçağına kuruldu. HAVELSAN, THY Teknik A.Ş. ile birlikte çalışmalarını yürütürken, sistemin yurt dışına ihracatı için iki şirket ortaklığa giderek Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ adında yeni bir şirket kurdu.

YAZILIMI % 100 YERLİ

Yeni firmayla bu sistemi yurt dışına da satacaklarını belirten HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: “Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki ürünümüz var. Kablosuz ürünümüz, koltuk arkası özel ekranları olmayan uçaklarda, yolculara kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilme ve 250’den fazla film, 700’den fazla TV program içeriği, 2 bini aşkın albümde yer alan 19 binden fazla şarkıya erişim imkanı sunuyor. Ürünümüzün EASA onayını aldıktan sonra THY’nin envanterindeki uçaklara THY Teknik A.Ş. ile birlikte entegre etmeye başladık. Yazılım yüzde 100 yerli olduğu için THY, yurtdışından çok pahalıya satın alınan bu ürünle tasarruf ederken aynı zamanda, istenilen değişiklikleri de hızlıca yapabilme imkanına sahip olacak.”

LINEFIT BİTİYOR

Öte yandan THY’nin yeni verdiği siparişler için de üretim aşamasında entegrasyon hedeflediklerini kaydeden Atalay, “Dünyada bu pazarı domine eden iki firma var. Bu firmalar da Boeing ve Airbus’ın onaylı tedarikçi listesine kendilerini kabul ettirmişler. Siz örneğin havayolu firması olarak uçak sipariş veriyorsunuz, konfigürasyon yapıyorsunuz ama üreticilerin onayladığı ürünler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bu firmalara akredite olma işine Linefit deniyor. Boeing ve Airbus için Linefit sürecini yaklaşık bir yıldır yürütüyoruz. Ürünümüz, halihazırda akredite olan iki üründen de kesinlikle çok iyi. Linefit sürecini o kadar zorlaştırmışlar ki; biz girmeyelim diye uğraşıyorlar ama sonuna geldik. Yakın zamanda tamamlanır diye düşünüyorum” diye konuştu.

2022’DEN İTİBAREN FABRİKA ÇIKIŞLI OLACAK

“2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren inşallah THY’nin alacağı uçaklarda bizim ürünümüz fabrika çıkışı olacak” diye konuşan Ahmet Hamdi Atalay şunları söyledi: “Yani uçağın üretim aşamasında ürünü entegre edebileceğiz. Entegrasyon işlemini THY Teknik A.Ş. ile birlikte yapıyoruz. Bu HAVELSAN’ın yürüttüğü faaliyetlerin arasında bambaşka çok büyük bir iş. Sadece THY için değil, biz bu ürünü tüm dünyaya pazarlamak için çalışmalara başladık. Bunun için de Cornea şirketi kuruldu. Genel müdürü atandı, kadrosu kuruluyor. THY uçaklarının ardından birçok ülkeye bunu satabiliriz. İlk teklif Vietnam Jet firmasına verildi. Bunun yanında birçok ülkeye daha teklif sunuldu.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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