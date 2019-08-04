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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
04.08.2019 - 11:41, Son GÃ¼ncelleme:

DünyanÄ±n yüzde 56'sÄ± internet kullanÄ±yor

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DünyanÄ±n yüzde 56'sÄ± internet kullanÄ±yor

Online istatistik portalÄ± Statista'da yer alan verilere gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla dÃ¼nyada internet kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 56'ya yÃ¼kselerek 4,33 milyar kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼nyada internet kullanÄ±mÄ±, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla yÃ¼zde 56'ya yÃ¼kselerekÂ 4,33 milyar kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.Â 

AA muhabirininÂ online istatistik portalÄ± Statista'da yayÄ±mlanan raporlardan derlediÄŸi verilere gÃ¶re, dÃ¼nyada internet kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± yÃ¼kselmeye devam ediyor.Â 

Bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla dÃ¼nyada internet kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 56'ya yÃ¼kselerek 4,33 milyar kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. DoÄŸu Asya bÃ¶lgesi 1 milyar internet kullanÄ±cÄ±sÄ± ile zirvede yer alÄ±rken, DoÄŸu Asya bÃ¶lgesini 803 milyon ile GÃ¼ney Asya bÃ¶lgesi takip etti.Â 

TÃœRKÄ°YE'DE 69 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° Ä°NTERNET KULLANIYOR

Statista'da Mart 2019'da yayÄ±mlanan verilere gÃ¶re, Ã¼lke bazÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸinde,Â Ã‡in, 829 milyon kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile internet kullanÄ±mÄ±nda zirvede yer alÄ±yor. Ã‡in'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.Â 

TÃ¼rkiye ise rapordaki verilere gÃ¶re 69 milyon kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile dÃ¼nyada en Ã§ok internet kullanan 12. Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.Â 

EN HIZLI Ä°NTERNET SÄ°NGAPUR'DAÂ

Verilere gÃ¶re, en hÄ±zlÄ± interneti 195.88 Mbps hÄ±z ile Singapur kullanÄ±yor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile GÃ¼ney Kore takip etti.

Online dÃ¼nyada en Ã§ok kullanÄ±lan dilÂ yÃ¼zde 25,2 ileÂ Ä°ngilizce olurken, Ä°ngilizceyi yÃ¼zde 19,3 ile Ã‡ince ve yÃ¼zdeÂ 7,9 ileÂ Ä°spanyolca takip etti.Â 

E-TÄ°CARET SATIÅžLARI ARTIYOR

WhatsApp, 1,6 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± oldu. WhatsApp'Ä±, 1,3 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile Facebook Messenger takip etti.

Facebook ise 2,4 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ±sÄ± ile en bÃ¼yÃ¼k sosyal aÄŸ oldu.Â 

ELON MUSK, BÃœTÃœN DÃœNYAYI "ONLÄ°NE" YAPMAYI HEDEFLÄ°YOR

Bu arada, neredeyse dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±n halen internete eriÅŸememesi, bÃ¼yÃ¼k giriÅŸimcilerin de iÅŸtahÄ±nÄ± kabartÄ±yor.

SpaceX Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesiÂ Starlik ile bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± uydu ile internete baÄŸlamak istiyor. Proje kapsamÄ±nda geÃ§en aylarda 60 uydu uzaya yollanÄ±rken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamÄ±nda uzaya gÃ¶nderilmesi hedefleniyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir GeliÅŸme iÃ§in 2030 AjandasÄ±" raporuna gÃ¶re deÂ 2030 yÄ±lÄ±na kadar her yetiÅŸkinin dijital aÄŸlara, dijital finans ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸmesi hedefi bulunuyor.

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