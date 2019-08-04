DÃ¼nyada internet kullanÄ±mÄ±, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla yÃ¼zde 56'ya yÃ¼kselerekÂ 4,33 milyar kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.Â

AA muhabirininÂ online istatistik portalÄ± Statista'da yayÄ±mlanan raporlardan derlediÄŸi verilere gÃ¶re, dÃ¼nyada internet kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± yÃ¼kselmeye devam ediyor.Â

Bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla dÃ¼nyada internet kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 56'ya yÃ¼kselerek 4,33 milyar kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. DoÄŸu Asya bÃ¶lgesi 1 milyar internet kullanÄ±cÄ±sÄ± ile zirvede yer alÄ±rken, DoÄŸu Asya bÃ¶lgesini 803 milyon ile GÃ¼ney Asya bÃ¶lgesi takip etti.Â

TÃœRKÄ°YE'DE 69 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° Ä°NTERNET KULLANIYOR

Statista'da Mart 2019'da yayÄ±mlanan verilere gÃ¶re, Ã¼lke bazÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸinde,Â Ã‡in, 829 milyon kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile internet kullanÄ±mÄ±nda zirvede yer alÄ±yor. Ã‡in'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.Â

TÃ¼rkiye ise rapordaki verilere gÃ¶re 69 milyon kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile dÃ¼nyada en Ã§ok internet kullanan 12. Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.Â

EN HIZLI Ä°NTERNET SÄ°NGAPUR'DAÂ

Verilere gÃ¶re, en hÄ±zlÄ± interneti 195.88 Mbps hÄ±z ile Singapur kullanÄ±yor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile GÃ¼ney Kore takip etti.

Online dÃ¼nyada en Ã§ok kullanÄ±lan dilÂ yÃ¼zde 25,2 ileÂ Ä°ngilizce olurken, Ä°ngilizceyi yÃ¼zde 19,3 ile Ã‡ince ve yÃ¼zdeÂ 7,9 ileÂ Ä°spanyolca takip etti.Â

E-TÄ°CARET SATIÅžLARI ARTIYOR

WhatsApp, 1,6 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± oldu. WhatsApp'Ä±, 1,3 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ile Facebook Messenger takip etti.

Facebook ise 2,4 milyar aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ±sÄ± ile en bÃ¼yÃ¼k sosyal aÄŸ oldu.Â

ELON MUSK, BÃœTÃœN DÃœNYAYI "ONLÄ°NE" YAPMAYI HEDEFLÄ°YOR

Bu arada, neredeyse dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±n halen internete eriÅŸememesi, bÃ¼yÃ¼k giriÅŸimcilerin de iÅŸtahÄ±nÄ± kabartÄ±yor.

SpaceX Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesiÂ Starlik ile bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± uydu ile internete baÄŸlamak istiyor. Proje kapsamÄ±nda geÃ§en aylarda 60 uydu uzaya yollanÄ±rken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamÄ±nda uzaya gÃ¶nderilmesi hedefleniyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir GeliÅŸme iÃ§in 2030 AjandasÄ±" raporuna gÃ¶re deÂ 2030 yÄ±lÄ±na kadar her yetiÅŸkinin dijital aÄŸlara, dijital finans ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸmesi hedefi bulunuyor.