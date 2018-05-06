Dünyanın kombisini Türkiye’de üretecek

AVRUPA’nın önde gelen gruplarından Hollandalı BDR Thermea’ya 2013 yılında satılan Baymak, grup için yeni ve en gelişmiş yoğuşmalı kombisinin üretimini Türkiye’de yapacak. Öncelikle Türkiye pazarı için üretilecek grup kombisi üzerinden Baymak ve BDR bir arada çalışıyor. Önce Türkiye’ye sonra grubun bulunduğu diğer ülkelere de satılması planlanan kombi için Baymak’ın Türkiye fabrikasında 2 milyon Euro’luk yeni bir hat yatırımı yapılacak. Almanya ise ilk müşteri olarak öne çıkıyor. Baymak’ın davetiyle BDR Thermea’nın Hollanda Apeldoorn’daki fabrikasında BDR Grup CEO’su Bertrand Schmitt ve Baymak CEO’su Ender Çolak ile bir araya geldik.

TEKNOLOJİ ÜRETECEĞİZ

Grup kombisinin Türkiye’de üretilmesinin önemine dikkat çeken Ender Çolak, “Bu aslında grup satın almasından sonra Baymak’a yapılan ikinci önemli katkı. Birinci önemli katkı kombi teknolojisinin transferiydi. Şimdiki adım yeni teknolojinin Türkiye’de üretilmesi. Ar-Ge’si üzerinde ise Türkiye ve Hollanda merkezi bir arada çalıştı. İlk çeyrek sonunda yeni ürünü pazara sunacağız ama yatırımı yıl sonunda tamamlanmış olacak” diye konuştu. Yeni ürünün müşteri ihtiyaçlarını daha çok odaklanan, yeni tasarımıyla grubun tüm ülkelerinde kullanılabilir bir kombi olacağını anlatan Çolak, “Daha küçük boyutlu, kompakt bir kombi olacak. Burada üretilip, tek noktadan bütün pazarlara gönderilecek” dedi.

16 MİLYON EURO YATIRIM

Çolak, BDR Thermea’nın 5 yılda Baymak’a 16 milyon Euro yenileme ve modernizasyon yatırımı yaptığını belirtirken, 2018-2020 yılları arasında da yine 16 milyon Euro yatırım daha gerçekleştirileceğini dile getirdi. 2017’de ciroda 527 milyon liraya ulaştıklarını anlatan Çolak, “2018 için toplam ciroda yüzde 30, ihracat cirosunda yüzde 13 büyüme hedefliyoruz. Adetsel bazda baktığımızda ise yoğuşmalı kazanda yüzde 15, klimada yüzde 10, ısı pompasında yüzde 29 büyüme hedefimiz var” dedi.

HEDEF DÜNYADA İLK ÜÇTE YER ALMAK

BDR Thermea’nın iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın lider markalarından biri olduğunu hatırlatan BDR Grup CEO’su Bertrand Schmitt, grubun 80’den fazla ülkede, yaklaşık 6 bin 500 çalışanla faaliyet gösterdiğini hatırlattı. İklimlendirme sektöründe gelecek teknolojilerinin, kentleşmenin ve nüfusun önemine dikkat çeken Schmitt, bu nedenle artık gelişim ekseninin Çin, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ülkelere kaydığını söyledi. Schmitt, “2020 yılında BDR Thermea olarak kombilerde ve kazanlarda dünya çapında ilk üçte yer almak istiyoruz. 2020’de konumumuzu güçlendirmek ve daha da yukarılara çıkabilmek için Batı Avrupa’dan, güçlü olduğumuz pazarlardan diğer pazarlara doğru da hareket etmek istiyoruz. Bu hedef için Çin, Rusya ve Türkiye bizim için çok önemli konumda yer alıyor. Avrupa’da bugün 3 numaralı ısı çözümleri sağlayıcısıyız. 1.7 milyar Euro’luk yıllık satış hacmine sahibiz. Son satın almamızı ise ABD’den ECR International şirketini alarak yaptık” diye konuştu. Öte yandan Ender Çolak, Türkiye’de başlayan yoğuşmalı kombi kullanımının da yıllık yüzde 25-30 tasarruf sağlayacağını söyledi.