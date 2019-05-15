Dünyanın kirazı Manisa'dan

Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da iç piyasa kirazlarının ardından ihracatlık kirazların da hasadına başlandı. Şehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nden toplanan ve raf ömürleri 10 gün olan kirazlar dünyanın her yerine ihraç edilmeye başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz pazarında tüccarları ziyaret ederek, üreticilerin mağdur edilmemesi ve bir yıllık emeklerinin karşılıklarını alabilmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Nisan ayının ilk haftası başlayan erkenci kiraz hasatlarının sonuna yaklaşılırken ihracatlık iri boy kiraz hasatlarının yeni başladığını kaydeden İzmitli tüccar Ercan Doğan, "Esas ihracatlık kirazlarımız yeni başladı. Bundan önce çıkan kirazlarımız iç piyasa kirazıydı ama bundan sonra dünyanın her bir tarafına kiraz sevkıyatı Sanacaklıbozköy'den gerçekleşecek. Bu kirazlarımızın raf ömrü en az bir hafta 10 gün. Diğer kirazlar 2 günde tüketilmesi gereken ürünlerdi. İhracatlık kirazları 15-20 lira arasında alıyoruz. Bundan sonraki süreç ne olur onu bilemiyorum. Geçen seneye göre bu sene ürün yüzde 50 fazla. Rekolte bu sene yüksek. Dediğim gibi kaliteli kiraz yeni başladı. Bundan önce olan kirazlar vardı kimse onlarla bunu karşılaştırmasın. Pazarda 2 lira, 3 lira olan kirazlar var fakat onlar artık son toplamalar. Ömrü az olan veya bizim meme diye tabir ettiğimiz, hem ufak hem memeli kirazlar. Esas kiraz şimdi başlıyor. Bundan sonra Salihli kirazı başlayacak. Esas kiraz Salihli kirazı zaten. Üreticinin de 10 dönüm yeri varsa 8 dönümü Salihli. Esas kiraz şimdi başlıyor. Kiraz kalitesi mükemmel bu sene. 15 gün önce çok güzel kiraz geliyordu. Bu son olanlar da artık yaramaz onları kimse baz almasın. Bu fiyatlara üreticinin şikayet etmesi normal bir şey değil. Bundan sonra piyasa çekmez o ayrı konu ama şuana kadar ne pazarda bir kilo mal kalıyor, ne de üreticinin elinde bir şey kalıyor. Herkes getirdiği gibi de satıyor. İyi mal, iyi para. Biz zaten firma olarak sürekli kaliteli ürün gönderiyoruz" dedi.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise üreticilerin mağdur edilmemesini isteyerek şunları söyledi:

"Tüccar arkadaşlardan isteğimiz üreticimize biraz daha itinalı davranıp ezmemeleri. Zaman zaman bu fiyatlar düşüyor. Birkaç gün önce geldim piyasa baya düşmüştü. Bugün biraz daha iyileşmiş. Bu düşmelerde mümkün olduğu kadar tüccar arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Üretici olarak onlar da bize lazım biz de onlara lazımız. Burada eşit mesafede vatandaşı üzmeden bu işler olursa çok memnun oluruz. İhracatlık kirazlarda esas yoğunluk bir haftaya kadar başlar. Salihli kirazı çıkmaya başlayınca kirazların fiyatının da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Üreticimiz zorluklarla üretiyor. Bir yıl boyunca gözü gibi bakıyor, don, dolu, hastalık, yaz, kış demeden çalışıyor. Onlar da ürünü para etsin istiyor. Alın teri ile kazansın istiyor. İnşallah bu sene verimler de güzel, üreticilerimiz umduğu sonucu bulur. İhracatçılarımız da değerli bir şekilde alırlarsa vatandaşımız üzülmez."