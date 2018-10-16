Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “38 yaşında emeklilik dünyada yok” diyerek kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Bunun siyasi ranta dönüştürülmemesi, çünkü ülkeye bedelinin çok ağır olacağı sözleriyle de konuyu gündemine taşıyan MHP ve muhalefete mesaj veren Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda şunları söyledi: “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. (1999’da) yapılan düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı getirildi. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı. Bırakınız 38’i, 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacak demektir. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65’tir. Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yılken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasındadır. Avrupa’da sigortalılık ortalama süresi 35 yılken emeklilikte geçen süre de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir.”

750 MİLYAR MALİYET

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6.3 milyon kişinin bulunduğunu belirten Erdoğan, “1.3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum. Öyle şeyler oluştu ki bir taraftan ekonomik kurtuluş savaşının verildiği bir dönemde fırsatçılar türedi” dedi.

‘BU HANIMEFENDİ 32 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKTI’

ERDOĞAN, son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir dernek kurulduğunu hatırlatarak, “İşe bak. Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın bahsettiği Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “38 yaşta emekliliği ben de desteklemiyorum. Ben bana verilen hakkı istiyorum. Burada bir emek söz konusu. Bu bir rant meselesi değil” ifadesini kullandı.