Dünyanın gözü Türk dizilerinde
Dizi film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM, Fransa Cannes’da başladı.
17 Ekim tarihine kadar açık kalacak fuara 4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısı 110 ülkeden 13 bin 800 kişinin katılması beklenen fuarın Türkiye adına bu yılki milli katılım organizasyonunu ilk kez İstanbul Ticaret Odası (İTO) yapıyor. Milli katılım ile 14 firma, bireysel olarak ise 8 firma Türkiye’den fuara katılıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak MIPCOM’a 2011 yılından bu yana katıldıklarını belirterek, MIPCOM’un küresel içerik endüstrisini şekillendiren bir platform olduğunu söyledi. Avdagiç, “MIPCOM, karşılıklı iletişim kurmak için bir araya geldiğimiz dünya çapında bir pazarlama platformu. Cep telefonundan, sinema salonlarına kadar her türlü platformda içerik MIPCOM’da küresel alıcılara sunuluyor. Firmalarımız, gerek İTO’nun milli katılım bölümünde gerekse bireysel katılım stantlarında, özgün içeriklerimizi dünyanın önde gelen profesyonellerine başarıyla tanıtıyorlar. Firmalarımız gurur veren ortak yapım anlaşmalarına da imza atıyorlar” diye konuştu. Türk dizilerinin Arap ülkeleri, Rusça konuşan bölgeler ve Güney Amerika ülkelerinde çok izlendiğini belirten Avdagiç, “Dizi-film yapımcılarımız satışta iyi bir başarı elde ettiler. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım” dedi.
MARKALAR GÖRÜNMELİ
Avdagiç, 156 ülkeye ulaşan Türk dizileri sayesinde Türkiye’nin kültürel ve turistik alanlarının tanıtıldığını, gastronomi turizminin canlandığını vurguladı. Avdagiç, “Primetime denilen en değerli saat aralığında, en fazla ulusal dizi izlenen iki ülke Türkiye ve ABD. Türk dizilerinin ABD’deki yayılmasının bir örneğine geçen ay şahit olduk. Türk dizisi hayranı Amerikalı bir grup Türkiye’yi ziyaret etti, oyuncularla buluştu. Aralarında Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyenler bile oldu” dedi. Avdagiç, film ve dizilerdeki ticari markaların buzlanma uygulamasının kalkması gerektiğini ifade ederek, “Dünyadaki izleyici, reklamı yapılan ürünü görecek ki, satın almak istesin. İçinde yaşadığımız çağda dizilerde görünen ticari markaları mozaiklemenin faydası da anlamı da yok. Dizilerde buzlama yaparak, global düzeyde öne çıkabilecek sektörlerimizi de ‘dondurmuş’ oluyoruz” dedi.
Avdagiç, “Netflix gibi global platformlarda sağlam bir yer edinmemiz gerekiyor. BluTV ve PuhuTV gibi kendi dijital kanallarımıza ve benzeri çıkacak girişimlere destek olmalıyız. Türk dizilerini dünyada asıl meşhur eden ‘açık kanalları’ da kesinlikle ihmal edemeyiz” dedi.
MIPCOM’A BİREYSEL KATILAN TÜRK FİRMALARI
- TRT / Mistco
- ATV
- Calinos Entertainment
- Global Agency
- Intermedya
- Kanal D
- Madd
- Raya Group
MIPCOM’DA MİLLİ KATILIM İLE YER ALAN FİRMALAR
· Altınsay Filmişleri Yapım
· Atlas Küresel Medya
· Dazero Girişimcilik
· Ezel Yapım
· Fauna Prodüksiyon
· Hacıyatmaz Film Prodüksiyon
· Kalavara Film Yapım
· Mavi Baykuş Film Stüdyosu ve Yapımcılık
· Match Point Telif Hakları
· Saran Uluslararası Filmcilik
· Semerkand Radyo ve TV
· Sera Filmcilik
· Siyahmartı Reklam ve Film Yapım
· Stellar Yapım
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