Dünyanın en zengini değişiyor mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en zengini değişiyor mu?
GeriEkonomi Dünyanın en zengini değişiyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
BBC Türkçe
26.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Dünyanın en zengini değişiyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en zengini değişiyor mu?

Avrupa'nın en zengin iş insanı olan Fransız Bernard Arnault, Amerikalı mücevharat üreticisi Tiffany'yi 16,2 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı.

Moda markaları Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine; Givenchy ve Guerlain parfümleri; Bulgari, Hublot ve TAG Heuer takı ve saat markaları ile Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

1961 yılında Audrey Hepburn'ün oynadığı "Tiffany'de Kahvaltı" filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının Pazartesi günü duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri fırladı.

Fransız şirketi LVMH'nin hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle Arnault ailesinin serveti 2,1 milyar dolar arttı.

Tiffany şirketinin hisseleri ise yüzde altı yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Amerikalı şirket, LVMH'nin bünyesi altında daha da iyi bir performans izlerse Arnault'nın servetine servet katabilir.

TEMMUZ'DA İKİNCİ OLMUŞTU

Fransız Arnault ailesinin servetinin en büyük kısmını LVMH'deki yüzde 47'lik hissesi oluşturuyor.

Arnault, Forbes dergisinin anlık olarak güncellediği dünyanın en zenginleri listesinde 106,8 milyar dolarlık serveti ile 107 milyar dolarlık bir serveti olan Bill Gates'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.

Birinci sırada ise 110,5 milyar dolar serveti ile Amerikalı iş adamı Jeff Bezos var.

Arnault, Temmuz ayında kısa bir süreliğine aynı listede ikinci sıraya yükselmişti.

Arnault'nın hemen ardından yatırımcı Warren Buffett geliyor.

Forbes dergisinin bir röportajı sırasında birçok teknoloji şirketini geçerek lüks markaları barındıran LVMH'nin değer kazanmasıyla ilgili konuşan Arnault, Louis Vuitton ve Dior gibi markaların bu kadar başarılı olmasının sebebini, "Birbiriyle çelişen iki açısı var; hem zamansızlar hem de modernliğin zirvesi konumundalar; ateş ve su gibi" diyerek açıklamıştı.

LVMH'nin hisseleri bu yılın başından beri yüzde 55 yükseldi; böylece Arnault, ABD'nin önde gelen teknoloji ve finans liderlerini zorlar bir hale geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle