Dünyanın en yaşanılası şehirleri

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında, Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi. İlk 20'deki şehirler şöyle
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