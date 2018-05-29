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Dünyanın en yaşanılası şehirleri

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Hürriyet Haber
29.05.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yaşanılası şehirleriNext

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında, Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi. İlk 20'deki şehirler şöyle

20 - Hamburg

Etiketler: Şehirler , Amsterdam , Ülkeler
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