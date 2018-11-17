Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
GeriEkonomi Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Taylan YILDIRIM/ İZMİR (DHA)
17.11.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

TÜRKİYE’deki en yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğu Seferihisar’da dünyadaki tek zeytinyağı müzayedesi yapıldı. Teos Antik Kenti içerisindeki bin 800 yıllık ağacın zeytinlerinden elde edilen yağ ise açık atırma sonrasında yarım litresi 30 bin TL’ye alıcı buldu.

8
  • Dünyanın en pahalı zeytinyağı: Yarım litresi 30 bin lira
  • Dünyanın en pahalı zeytinyağı: Yarım litresi 30 bin lira
  • Dünyanın en pahalı zeytinyağı: Yarım litresi 30 bin lira
  • Dünyanın en pahalı zeytinyağı: Yarım litresi 30 bin lira
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seferihisar Belediyesi üç yıl önce Türkiye’deki en iyi zeytin yörelerinden birisi durumundaki ilçede yaptığı araştırmalarda, 500 yaş ve üzerinde 200 zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak bakımları yaptırılan ve alanında en iyi olan kişilerin topladığı bu zeytinlerden, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında geleneksel sıkım yöntemleriyle yağ elde edildi. Bunun sonrasında ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği’ndeki müzayedeyle satıldı.

MÜZAYEDE ANTİK KENTTE YAPILDI

Tarihi Teos Antik Kenti’ndeki müzayede öncesinde davetliler, yöresel ürünlerinin sunulduğu bir kokteylle karşılandı, ardından Serap Tumay ve ekibi, Türk Yunan dostluk şarkılarından oluşan mini konser verdi. Etkinliklerden sonra ise isteyen davetliler, 500 TL verip müzayedeye katıldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan müzayede de antik kentin tiyatrosunda gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı etkinliğe, Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kültür Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzayede öncesinde konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üreticiyi, doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden, buradan da aslında bizim ölçeğimizdeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalışan belediyecilik anlayışımız var. Burada da onun bir örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Teos Antik Kenti, 12 İyon kentinin en büyük ve en önemli kentlerinden biri.

Sanatçılar kenti olarak da biliniyor. Bu kent aynı zamanda, binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Biz, bu iki mucizeyi bir araya getirerek sizlerle buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu fikri, zeytinin ve zeytin ağacının ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için ortaya koyduk. Ölümsüz deniyor zeytin ağacına. Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl.

Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri sadece zeytin ağaçları yaşadı" dedi. Kültür Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayanın da zeytin üzerine konuşma yaptığı etkinlikte ayrıca, Münadi Nedim Atilla da zeytinyağı tadımı hakkında bilgi verdi.

YARIM LİTRE ZEYTİNYAĞI 30 BİN TL’YE SATILDI

Konuşmalardan sonra gerçekleştirilen müzayede de, 500 yaş ve üzerindeki ’bilge ağaç’ olarak isimlendirilen ağaçlardan elde edilen 152 şişe yağ, 21 ayrı grupta açık atırmayla satıldı. Açık atırmanın en dikkat çeken bölümü ise bin 800 yaşındaki ağacın zeytinlerinden elde edilen özel yağın satımı anları oldu. Kıran kıran geçen açık atırma sonrasında bin 800 yaşındaki ağaçtan elde edilen yarım litrelik yağı, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı. Açık atırma sırasında araya giren Belediye Başkanı Tunç Soyer ise elde edilen toplam 47 bin 750 TL gelirin burs olarak dağıtılacağını da açıkladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kapadokya'ya tek elden yönetim, sil baştan planlama

Dünyanın en pahalı zeytinyağı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İstanbul'un millet bahçeleri bugün açılıyor

Dere yataklarındaki yapılaşma ile ilgili kritik açıklama