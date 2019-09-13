"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi
GeriEkonomi "Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.09.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi

Kanada’nın Montreal kentinde yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü.

Kongrenin son günü düzenlenen törenle büyük ödülü alan Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Mersin Toroslarında organik arı ürünleri üreten bir işletmeyiz. Ailemizin arıcılık geleneği 300 yıldan fazla olup deden toruna devam etmektedir.’’ diye konuştu.

Ailenin son kuşağı olarak, günümüz şartlarında en iyi balı üretme gayretlerinin sürdüğünü anlatan Çay, şöyle devam etti:

‘’İyi bal üretmek için çok emek veriyoruz. Organik sertifikalı arıcılık yaptığımız için kovanlarımızı tarım ve sanayi arazilerine yaklaştıramıyoruz. Bahardan yaz sonuna kadar Toros yaylalarında kovanlarımızın yanında yaşıyoruz. Eğriçayır balı olarak, 2009 yılından beridir sürekli bal yarışmalarına katılıyoruz. Organik balımız 2013 de Kiev’de toplanan dünya arıcılık örgütü kongresi bal yarışmasında gümüş ve 2017’de İstanbul’daki toplantıda altın madalya almıştı. Bu yıl da Mersin Toroslarında ürettiğimiz organik polifloralı çiçek balı ile genel bal yarışmasına katıldık. Balımız polifloralı çiçek balı kategorisinde birinci olarak altın madalya ile ödüllendirildi. Dört adet bal kategorisinin altın madalya ile ödüllendirilen birincileri arasında tekrar bir değerlendirme yapılarak, polifloralı çiçek balımız dünyanın en iyi balı seçilerek büyük kupa ile ödüllendirildi. Dünyanın En İyi balı kupasını ülkemize götürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ödülümüzü tüm ülkemiz arıcılarına ithaf ediyoruz.’’

"SONUÇ GURUR VERİCİ"

Kongre boyunca Türk arıcıları ile birlikte olan Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk da alınan sonucun gurur verici olduğunu belirterek, "Dört mevsimin yaşandığı ve zengin bir floraya ev sahipliği yapan ülkemizin sahip olduğu bu doğal avantajları en iyi şekilde değerlendiren arıcılarımızın özverili çalışmalarının sonucunda, ülkemizden bir firmanın 46. Dünya Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Arıcılık Ödüllerinde altın madalya kazanması ve Dünyanın En İyi Balı seçilerek büyük kupaya layık görülmesi, bizler için büyük mutluluk ve övünç vesilesi teşkil etmiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Zeki Şahin ise 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nin Türk arıcılarının başarılarının taçlandırıldığı bir kongre olduğunu söyledi.

"Dünyanın En İyi Balı" ödülünün kazanılmasının, Türk balı ve arıcılığının kalitesinin dünyaya bir kez daha ilanı anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, "Kongreye katılan firmalarımızdan bazıları altın, bazıları gümüş ve bronz madalyaya layık görülmüştür. Kongrede, Türk balının lezzet ve kalitesinin, ülkemizin sahip olduğu floradan kaynaklandığı ve bunun dünyanın başka bir yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çok şaşırtan karar... 1 euroya villa! Buraya taşınana 25 bin euro
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı